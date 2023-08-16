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外交部发言人：中国依然是世界经济增长的重要引擎

2023年08月16日17:46 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月16日电（记者董雪、马卓言）针对近期少数西方政客和媒体称，中国经济增长放缓可能对全球经济发展构成风险。外交部发言人汪文斌16日在例行记者会上答问时说，这种论调有悖事实，中国经济持续恢复，总体回升向好，依然是世界经济增长的重要引擎。

　　汪文斌说，今年上半年，中国国内生产总值同比增长5.5%，明显快于去年全年3%的经济增速，也快于疫情3年年均4.5%的增速，超过美国增速逾3个百分点。国际货币基金组织上月发布最新《世界经济展望报告》，预计今年中国经济将增长5.2%，对世界经济增长的贡献率将达到三分之一。

　　汪文斌说，中国经济高质量发展扎实推进，提质增量亮点纷呈。消费对经济增长的拉动明显增强，上半年内需对中国经济增长的贡献率达到110.8%，同比提高59.4个百分点，其中最终消费贡献率达到77.2%，提高46.4个百分点。产业升级态势持续，1至7月份高技术产业投资、科学研究和技术服务业投资同比分别增长11.5%、23.1%。上半年电动汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”出口合计同比增长61.6%。外贸韧性强优势持续显现。尽管受到外需收缩的影响，但今年前7个月中国出口在国际市场份额保持基本稳定。上半年中国全国新增光伏装机7842万千瓦，占新增电源总装机比重超过50%。

　　“当前，世界经济复苏乏力，全球通货膨胀持续、金融市场动荡、债务压力上升，各国经济都面临着不小挑战。”汪文斌说，“中国疫情防控平稳转段后，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，难免会有发展中的困难和前进中的问题，但我们从不避讳问题，而是采取措施积极加以解决，成效也已经或正在显现。”

　　汪文斌说，近期中方出台恢复和扩大消费、促进民营经济发展壮大、加大吸引外商投资力度等一系列针对性强、含金量高的举措，受到国内外投资者广泛欢迎。少数西方政客和媒体放大、炒作中国疫后经济复苏进程中存在的阶段性问题，最终难逃被现实打脸的命运。

　　汪文斌表示，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。“我们有信心、有条件、有能力高质量完成全年经济社会发展目标任务，推动中国经济巨轮驶向更广阔的未来，继续为世界经济复苏和增长提供源源不断的动力。”

(责编：胡永秋、袁勃)

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