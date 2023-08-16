新华社日本竹原市8月16日电 通讯：“切不可忘了加害历史！”——日军“毒气岛”探访记

新华社记者冯武勇 杨光

漫步日本广岛县竹原市的大久野岛，处处可见蹦来跳去的兔子和卡通兔子的图标。在普通游客眼中，大久野岛是知名的“兔子乐园”，而历史上，这里曾是日军制造毒气的最主要据点。在大久野岛生产的大量毒气弹，曾被侵华日军用来戕害中国军民。

8月15日是日本战败78周年纪念日。记者随同日本反战和平人士、友好团体、留学生等探访了被称为“毒气岛”的大久野岛。

大久野岛位于濑户内海，从竹原市忠海港乘船10多分钟即可到达。一下船，记者就看到几个孩子开心地追逐着兔子，给它们喂食。殊不知，这里的兔子也曾是侵略战争的受害者。

1929年至1945年，日本无视国际法禁令，生产大量化学毒剂用于制造化学武器，其中约九成产自大久野岛，岛上曾饲养200只兔子用于测试毒气效果。战败后，日本为掩盖化学武器罪行，将实验用兔子全部灭杀。如今的兔子是后来为吸引游客而投放的。

78岁的山内正之是民间团体“毒气岛历史研究所”事务局长，他在大久野岛上讲解“毒气岛”已有25年。山内告诉记者，这些年，随着日本历史教育只讲受害历史，不愿讲加害历史，绝大多数游客只知“兔子岛”，不知“毒气岛”。“10人中有9人为兔子而来，可能也就1个人想知道那段历史——原来岛上制造过毒气，日本在二战中使用过毒气。”

资料显示，1927年，日本陆军在大久野岛开建毒气工厂。从1929年正式投产到1945年日本战败，6000多人在毒气工厂工作，生产的毒气在装填炮弹后，被源源不断地运往中国战场。仅记录在案的日军在华毒气战就多达1241次，造成中国军民伤亡高达20余万人。

侵略战争期间，日本军方为了保守机密，将大久野岛从濑户内海的地图上抹去，并且规定，没有陆军大臣的允许，任何人不能登岛。

这种隐瞒加害历史的做法，至今仍在以有形无形的方式延续着。

大久野岛上有一座毒气资料馆，建成于1988年，为民间和平人士自发收集资料、筹集资金所建。馆内陈设着毒气制造装置、残余毒气弹、防毒服和面具、日军下令在中国使用毒气的文书等资料。

在这间资料馆，“不得擅自拍摄”的警告随处可见。知情人说，拍摄需要事先得到竹原市市长的许可，一般游客显然做不到。正因如此，毒气资料馆虽建成多年，大多数日本游客仍对大久野岛背后的罪恶历史知之甚少。

“这相当于把反思战争的义务推给民众，把掩盖历史的权力交给政府。”中国驻大阪总领事薛剑告诉记者。

大久野岛距离广岛市仅数十公里，交通便利。但日本政府和社会对待二者的态度却反差巨大。曾遭原子弹轰炸的广岛市被精心打造成战争受害者符号，广岛原子弹爆炸遗址作为世界文化遗产得以精心保护，而咫尺之遥“毒气岛”上的历史遗存却少有人问津。山内担忧地说：“也许哪天，日本的不良政客会把这里的遗存夷平。”

山内还指出，日本政府在战后针对原子弹受害者制定法案予以补偿，但因在大久野岛生产毒气而受后遗症困扰的人却得不到补偿，原因就是日本政府不愿把“毒气岛”的黑暗历史公之于众。

同行登岛的友好人士、福山市立大学理事长佐藤利行表示，日本人不应只知道被原子弹轰炸的受害历史，类似“毒气岛”的加害历史，也切切不可忘记。

事实上，“毒气岛”并未完全成为历史，产自这里并被日军遗弃的化学武器仍在危害中国民众。

日本战败前夕，日军为掩盖罪行、逃避追责，将大量未使用的化武就地掩埋或抛弃，中国18个省、自治区、直辖市内120多个地点都曾发现这些化武。从日本战败至今，遗弃化武已造成2000余名中国民众伤亡。

战后很长一段时期，日本政府对解决在华遗弃化武问题始终回避敷衍，直到20世纪90年代后期迫于中国和国际社会压力，才同中方签署了销毁日本遗弃化学武器的备忘录。但受日方缺乏紧迫感、人力财力投入不足等因素影响，遗弃化武销毁工作进展迟缓，先后四次逾期。今年7月，日本政府又决定把这项工作的完成期限大幅推迟到2027年。

“我们再次强烈敦促日方切实履行责任义务，全面加大投入力度，全链条加快工作，早日干净彻底消除日遗化武毒害，还给中国人民一片净土，抚平中国人民的战争伤痛，”薛剑强调，“历史是最好的教科书。忘记历史，就意味着背叛。坚守和平之道，就要守护历史真相。”

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