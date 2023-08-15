新华社北京8月15日电 综合新华社驻外记者报道：15日是中国首个全国生态日，多国生态、环保领域的专家高度评价中国持续推动生态文明建设取得的瞩目成就，认为中国生态文明建设对全球绿色发展来说是巨大的福祉。

孟加拉国沙贾拉尔科技大学林业与环境科学系教授乔杜里在接受新华社记者采访时说，中国生态文明建设的一大成就在于将保护生态系统融入发展政策和规划，凸显生态文明建设对中国可持续发展进程的重要意义。“中国的发展进程将经济社会发展与生态环境保护相结合，这很好地处理了发展与环境保护、现在与未来之间的关系。”

乔杜里表示，中国将生态文明领域的国际合作作为共建“一带一路”的重点，发起一系列绿色行动倡议，有效动员了国际社会为保护动植物作贡献。中国的成功经验和模式为其他国家进行生态文明建设提供了借鉴。“中国生态模式的成功实施，为那些努力恢复退化的栖息地、提升受气候灾害影响恢复能力的国家和地区提供了很好的经验。”

谈及中国设立全国生态日，乔杜里认为，这有助于增强民众在生态环境保护方面的思想意识和行动自觉，也有利于唤起公众对建设美丽中国的责任感。

美国国家人文科学院院士小约翰·柯布说，中国把可持续发展和生态文明建设作为国家发展战略，生态文明建设是有重大价值的奋斗目标，人类能否做出深刻改变关乎人类未来发展。“中国坚定不移地推进生态文明建设，让我感到钦佩。”

他还表示，中国政府与国际竹藤组织共同发起的“以竹代塑”倡议有重要现实意义。寻找塑料替代品是从源头减少塑料使用、减轻塑料污染的有效途径，是全球应对塑料污染危机的当务之急。国际社会应尽快在更大范围采取行动，治理全球塑料污染。

中俄友好、和平与发展委员会生态理事会俄方主席奥列格·杰里帕斯卡表示，在生态文明思想指引下，中国积极推行清洁生产改造，提升绿色低碳技术，促进经济社会发展全面绿色转型，为世界各国绿色发展提供宝贵借鉴。如今，中国拥有最大规模的可再生能源装机容量，还拥有电动车及充电基础设施的最大市场。同时，中国正大力投资科技创新和研发领域，引领全球可再生能源发展。（参与记者：孙楠、谭晶晶、耿鹏宇、刘恺）

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