新华社北京8月15日电 美国共和党籍前任总统唐纳德·特朗普14日在南部佐治亚州因涉嫌推翻2020年总统选举结果而受到13项重罪指控，包括敲诈勒索等关联有组织犯罪的罪名。

这是特朗普今年第四次受到刑事指控，也是卸任后第二次因涉嫌干预2020年大选而受刑控。出任其私人律师的密友鲁迪·朱利安尼、白宫前办公厅主任马克·梅多斯和另一名律师约翰·伊斯特曼等18人同样成为被告。

2020年3月13日，时任美国总统特朗普在华盛顿白宫的记者会上讲话。新华社记者刘杰摄

有组织犯罪

2020年总统选举中，特朗普在佐治亚州以不足1.2万票之差输给民主党籍总统候选人约瑟夫·拜登。2021年1月2日，特朗普致电佐治亚州州务卿布拉德·拉芬斯珀格，称他想“找到”足够选票，推翻在佐治亚州败选的结果。正是这通电话开启了佐治亚州富尔顿县地区检察官法妮·威利斯针对特朗普及其盟友两年多的调查。

据美联社报道，佐治亚州一个大陪审团14日傍晚经表决同意以13项重罪起诉特朗普，指控这名前总统违反《反勒索与受贿组织法》、违背公职誓言等。

法新社报道，特朗普还受控串谋假扮公职官员和呈交虚假陈述与文件等。

2020年11月3日，人们在美国纽约时报广场观看总统选举实时计票结果。新华社记者王迎摄

当天公布的起诉书共98页，特朗普等19名被告总计受控41项罪名。路透社说，全部被告都涉嫌敲诈勒索罪，这一罪名通常用于指控有组织犯罪分子，最高可判20年监禁。

据美国有线电视新闻网报道，另有大约30人为本案同谋，但未被起诉。

起诉书称，特朗普等本案被告拒绝接受特朗普败选的事实，明知且故意串谋非法改变选举结果，使其有利于特朗普。

14日傍晚的大陪审团表决由全国电视直播，起诉书文件经签署后呈交佐治亚州富尔顿县高等法院法官罗伯特·麦克伯尼。

牵头调查的地区检察官威利斯14日接近子夜时分召开新闻发布会，宣布有意让19名被告一同受审，要求全部被告于本月25日中午前自首，且有意在6个月内向法官建议开庭审理本案的日期。

2021年1月6日，在美国首都华盛顿的国会大厦前，时任总统特朗普的支持者举行示威游行。部分示威者冲击国会大厦，导致国会参众两院认证总统选举结果的联席会议中断数小时。事件造成4名示威者和1名国会警察死亡。新华社记者刘杰摄

庭审或直播

威利斯先前另组“特别”大陪审团，历时7个月问询75名证人，并于今年初发布调查报告。大陪审团团长埃米莉·科尔斯2月向《纽约时报》记者“强烈暗示”，他们倾向于对包括特朗普在内的多人提起刑事指控。威利斯本人也多次“预告”将对特朗普提起刑事指控。

按照起诉书说法，除了为推翻佐治亚州败选结果而致电州务卿拉芬斯珀格，被告还涉嫌向国会议员提供“宣称选举存在舞弊”的虚假证词；向地方州选举官员施压，要求他们违背公职誓言、更改选举结果；在佐治亚州一个县破坏选举系统；骚扰选举计票人员；串谋谎报选举人名单。

路透社报道称，起诉书显示本案调查已跨州，指控朱利安尼和梅多斯等人向亚利桑那和宾夕法尼亚等州官员散播阴谋论，寻求篡改这些州的选举结果。

这是2022年3月10日在美国首都华盛顿拍摄的美国司法部大楼。新华社记者刘杰摄

14日早些时候，富尔顿县高等法院网站一度出现疑似起诉书的文件，但很快被撤下。按美联社说法，当时起诉书尚未经过大陪审团表决，发布在网站上可能只是“文书失误”。但一直宣称本案系“政治迫害”的特朗普一方揪住此事，称司法程序遭操纵。特朗普律师团队称这不是“简单的行政错误”，“象征着普遍且突出、贯穿于本案的违宪行为”。

法新社称，佐治亚州法庭相对公开，预期本案自预审阶段起将在美国全国进行电视直播，这意味着特朗普可能成为美国历史上首名受审遭直播的前总统。特朗普即便赢得明年总统选举，也无法在佐治亚州享有联邦系统赋予总统的权力，因而无法自我赦免或要求检方撤诉。（海洋）

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