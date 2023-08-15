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瑞典通胀保持稳定 但食品价格上涨

2023年08月15日19:59 | 来源：人民网-国际频道
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瑞典首都斯德哥尔摩购物超市一瞥。人民网记者 殷淼摄
瑞典首都斯德哥尔摩购物超市一瞥。人民网记者 殷淼摄

人民网斯德哥尔摩8月15日电 （记者殷淼）瑞典统计局15日公布的数据显示，瑞典7月份通货膨胀率保持在9.3%不变，但食品价格上涨。

最新统计数据显示，瑞典7月份消费者价格比去年同期上涨9.3%。与今年6月相比，通胀率保持稳定。去年6月至7月期间，通货膨胀率上升了0.1%。

数据还显示，家庭抵押贷款利息成本上升导致通货膨胀率上升3.1个百分点。经过春季的下跌后，7月份食品价格环比上涨1.4%，回升至3月份的水平。

例如，黄洋葱价格涨幅最大，环比上涨29.2%，同比上涨55.57%。其次是梨、鲱鱼罐头、黄瓜和西红柿。黄瓜价格环比上涨10.9%，但同比下降了18.7%。

根据瑞典统计局的数据，尽管食品价格全年都会波动，具体取决于时令水果和蔬菜等因素，但这高于瑞典7月份通常出现的1%的平均涨幅。

瑞典统计局指出，旅行成本、食品价格和利率水平的上升推高了通货膨胀，而电力成本、酒店住宿和服装价格的下降则抑制了通货膨胀。

瑞典SEB经济学家霍姆格伦表示，瑞典统计7月份的最新数据基本符合预期，这使得瑞典央行在已经预期的加息基础上计划在9月再次加息的可能性较小。

(责编：苏缨翔、张悦)

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