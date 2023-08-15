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中方回应岸田文雄向靖国神社供奉祭祀费：已向日方提出严肃交涉

2023年08月15日19:11 | 来源：中国新闻网
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中新网北京8月15日电 (记者 郭超凯)中国外交部发言人汪文斌15日主持例行记者会。

有记者提问：据悉，今天日本首相岸田文雄以私人名义向靖国神社供奉祭祀费。此外，内阁成员之一的高市早苗也参拜了靖国神社。中方对此有何回应？

汪文斌：78年前的今天，也就是1945年8月15日，日本接受《波茨坦公告》，宣布无条件投降，中国人民同世界人民一道，打败了日本军国主义侵略者和法西斯主义。这是正义战胜邪恶、光明战胜黑暗、进步战胜反动的伟大胜利，将永远铭刻在中华民族和人类正义事业的史册上。

靖国神社是日本军国主义发动对外侵略战争的精神工具和象征，供奉有二战甲级战犯。日本政要涉靖国神社消极动向再次反映出日方对待历史问题的错误态度，中方已向日方提出严肃交涉，表明严正立场。

我要强调的是，切实正视并深刻反省侵略历史，是战后日本得以同亚洲邻国恢复发展正常关系的必要前提。中方敦促日方认真汲取历史教训，坚持走和平发展道路，以实际行动同军国主义彻底切割，避免进一步失信于亚洲邻国和国际社会。(完）

(责编：胡永秋、袁勃)

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