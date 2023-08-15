余颖 施雪彦

图为莱昂·麦卡伦。帕特里克·谢德-西蒙兹摄

新的冒险和探索驱使他一次次踏上未知的旅程，他的冒险故事也打动了世界各地的读者观众。在风景秀丽的北爱尔兰乡村，人民网专访了刚从伊拉克风尘仆仆归来的探险家、作家、电视主持人莱昂·麦卡伦。

过去十年，麦卡伦徒步加自行车探险超过50000公里，以长途探险和沉浸式多媒体讲述其探险故事而闻名。在2010年来中国探险后，麦卡伦多次回到中国，2019年他数次前往湖南雪峰山全域考察，为雪峰山打造出中国首条符合国际标准的徒步线路，向国际旅游机构推荐中国山水。

未来，麦卡伦希望为中国开发更多徒步路线，向世界讲述更多真实生动的故事，介绍中国迷人的风景和丰富的文化。

横跨五千公里 从中国北方到南方

图为莱昂·麦卡伦。帕特里克·谢德-西蒙兹摄

人民网：作为土生土长的北爱尔兰人，是什么激励了您成为一名探险家？“探险家”一词对您来说意味着什么？

莱昂·麦卡伦：北爱尔兰是个四周环海的小岛，旅行不太方便。所以从小我一直很好奇外面的未知世界，我阅读了许多早期探险家写的书，花了很多时间研究地图，想象素未谋面的风景。大学毕业后，我觉得是时候踏上探险之路了。当时我从未想过探险职业探险家，但命运自有安排。

我的第一次探险旅程是在2010年骑自行车从美国纽约到中国香港，历时14个月，跨越14000多公里。我想通过一种身体力行的方式来慢慢体会、了解世界。我向西而行，穿越北美洲到达大洋洲，再经过东南亚最后抵达中国。

探险家天生对世界充满好奇，尽自己微薄之力让世界变得更美好。我喜爱探索像中国这样距离我家乡千里之外的地方，并把沿途的所见所闻分享。

人民网：此后在2012年，您完成了一次为期7个月从蒙古到香港的徒步旅行，从北往南，总共跨越5000公里。通过这次徒步让你认识到一个怎样的真实中国？

莱昂·麦卡伦：结束从纽约到香港的骑行，我对进一步探索地大物博的中国充满更多的好奇。我与朋友罗布·利尔沃尔决定从中国北部边境徒步到南部，横穿中心地带。我们不仅想探索中国山水和地理，还想了解中国的文化、历史和人民。走遍全国，更让我深切感受了到中国发展之快、变化之大。沿途我们遇到了许多热情好客的中国人，她们常常好奇我们要去哪里、从哪里来。

人民网：您曾多次提到中国老百姓的热情好客，旅途中有哪些遇见让您印象深刻？

莱昂·麦卡伦：我们的探险之旅始于戈壁沙漠的北边。当时正值冬季，我们出发一周后天气剧变，气温骤降到零下20摄氏度，这是我当时经历过最冷的时刻。夜晚沙漠也罕见掀起暴风雪。我们遇到许多牧民，他们不仅慷慨地提供我们食物，还热情邀请我们在他们的帐篷里一同过夜，躲避暴风雪。好客之道遍布世界的各个角落，在偏远的大戈壁我们也收获了许多温暖。

还记得，我和罗布在徒步时，天气极冷。沿着冰封的黄河走了好几天，我们快“弹尽粮绝”。我们开始非常担心，直到找到一座小村庄。那里只有一户人家，有位老爷爷拄着拐杖出来迎接我们。他带我们沿着蜿蜒曲折的小路翻过山头，下到另一座大村庄补给。如果我们自己找路，可能要一天甚至更长的时间，老爷爷仅用了2个小时。他非常谦和友善，不愿接受任何报酬。他只是说，帮助陌生人是件平常小事。我经常想起他的善意，一路走来我深深感激很多像他这样的好心人。

雪峰山徒步 双脚走出好风景

莱昂·麦卡伦在湖南雪峰山。资料照片

人民网：这几年，您和湖南雪峰山结下了不解之缘，雪峰山正逐步成为徒步者追随的“徒步天堂”，您为什么对雪峰山徒步项目情有独钟？

莱昂·麦卡伦：2019年初，我和同事开始在雪峰山开发徒步路线，我前后飞往中国4次与当地团队合作，历时一年踏勘打造了一条一百多公里的徒步路线，既有现存的乡村小路也有古老的步道。我们想让游客在短距离和时间内对新的体验，加深对湖南的了解。

我们推荐的徒步旅程大约需要5到8天。起于虎形山公园，穿过古色古香的传统村落和千年水稻梯田，一直到九溪江，最后抵达风景优美的思蒙镇。这条步道的亮点之一就是茶马古道，相传中国古代伟大诗人屈原流放时曾走过这里，并创作了著名诗篇《楚辞》。这条步道并不是第一次发现，只是许多已湮没于历史的风尘中。我和团队重新发现湖南人200多年来走过的道路，并赋予古道新故事，帮助世界各地的人们从另一个方式了解湖南。中国是户外旅游的新兴市场，世界也对中国越来越感兴趣，我们团队期待在中国开发更多徒步路线。

人民网：您目前已出版3本畅销书讲述徒步探险经历，最近出版了新书《受伤的底格里斯河》。正如您说过，体验雪峰山徒步路线的过程就如同是在读一本书，途中每一步，经历的每一个村庄都是故事的一部分。未来是否有计划写一本关于您在中国开发徒步路线或者探险故事的书？

莱昂·麦卡伦：写一本关于中国的书，一直是我的梦想。在雪峰山开发徒步路线时，我踏上承载了一个辉煌时代的茶马古道，了解它当年如何连接世界，发现它宝贵的自然生态和人文历史财富。我还走近中国早期浪漫主义诗人屈原，追随他在湖南留下的足迹。我相信，世界各地的人都会喜欢了解这些古老的道路和历史文化人物，和他们产生共鸣，希望以后有机会将这些故事写进我的书，与广大读者分享。

图为莱昂·麦卡伦。帕特里克·谢德-西蒙兹摄

人民网：作为一名永远在路上的探险家，在二十年旅途中您感悟到最重要的体会是什么？

莱昂·麦卡伦：过去两个世纪，“探险家”这个词发生了翻天覆地的变化。它曾经具有负面的殖民色彩，与征服世界联系在一起。我认为，现代探险家不应该带着目的或想法去旅行，而更多的是倾听当地人的故事，体会、感悟当地的独特之处。某种意义上，探险就是一趟重新发现的旅程。

多年来的旅行和探索给我带来最深刻的体会是，我们的世界充满善意与友爱。尽管世界看似危险和不确定，媒体报道中也充斥着负面报道，当我遇到世界各地的人，我经常发现大家拥有相同的价值观。我们都关心家人、努力工作、追求简单幸福的生活。我从外界接收到的信息和我这些年在世界各地探险的亲身经历之间存在明显的反差。所以我总是尽力记住并提醒周围的人：尽管有时难以相信，但世界是一个美好的地方。我想这对大家来说是一个令人鼓舞的想法。

(责编：苏缨翔、张悦)