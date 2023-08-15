人民网曼谷8月15日电 （记者孙广勇）万象消息： 在中国人民解放军建军96周年之际，8月13日，老挝前外贸银行行长开芸·奔舍那在中国驻老挝大使馆国防武官李兵一行陪同下，前往老挝人民军103总医院慰问中国人民解放军第九批援老医疗专家组成员，向他们致以节日的问候并对中国援老医疗专家跨越山海、救死扶伤，为老挝医疗健康事业发展和携手共建中老卫生健康共同体作出的突出贡献点赞。

开芸·奔舍那当面向中国军队援老医疗专家表示诚挚问候和衷心感谢。在座谈会上，第九批援老医疗专家组组长蔡越教授详细介绍了专家组开展医疗援助工作情况，并汇报了下一步工作安排。他说，第九批医疗专家组秉持“知行合一、鱼渔同授，久久为功、善作善成”的理念，在103总医院开展了老挝当地流行病学现况调查、临床带教、精品讲座及精析病例等品牌建设、慢性病防治科普宣教、重点医疗保健、胸病中心及卒中中心等绿色通道建设等方面的工作，带领老挝医护人员做了心脏复杂高危冠脉介入、脑肿瘤开颅切除术及ERCP等一些列高难度复杂手术，在冠心病、神经肿瘤、新冠重症肺炎、消化道疾病防治等重症疾病的治疗领域取得重大突破，填补了老挝医疗史上空白。下一步，中国军医将继续发扬“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的援外医疗队精神，加快胸痛中心标准化建设及认证工作，争取在急诊PCI、慢性病防治及重点医疗保健等方面作出更大贡献，努力实现103医院跨越式发展。

开芸·奔舍那听取情况介绍后感到非常欣慰，并发表热情洋溢、饱含深情的讲话。首先对中国军队医疗专家精湛高超的医疗水平、精益求精的敬业态度、大公无私的奉献精神、卓有成效的工作业绩表示由衷地赞赏。开芸·奔舍那表示，无论在老挝革命战争年代还是和平建设时期，中国共产党及政府和军队对老挝军民给予了真诚、持续、无私的支持与援助，从上个世纪六七十年代援建13号公路，九十年代开始修建大量水电站、医院、公路、学校等基础设施，中老铁路、万万高速公路已建成通车，玛霍索医院也正式营业，为老挝的经济社会发展和人民福祉带来巨大的进步，特别是新冠疫情以来，中国政府和军队无私捐赠各类防疫物资和大批疫苗，多次派出医疗专家组施以援手，为老挝人民的生命健康护航。

最后，李兵代表中国驻老挝大使馆武官处对开芸·奔舍那，在“八一”建军节之际亲赴103总医院中国专家楼慰问第九批援老医疗专家表示最诚挚的谢意，希望全体援老军医继续努力工作、再接再厉，为中老命运共同体建设作出新的更大贡献。陪同开芸·奔舍那出席座谈会的还有老中铁路有限公司总经理刘宏、老挝中国总商会执行会长徐国武先生及相关工作人员。

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