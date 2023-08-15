新华社美国火奴鲁鲁8月14日电 通讯：需要等待数天才能获得的救援——夏威夷野火灾难后政府被指应对不力

新华社记者

“人们曾说，如果这里发生任何事情，我们需要等好几天才能获得救援。这次的野火灾难再次证明这种说法是相当准确的。”美国夏威夷州毛伊县警察局局长约翰·佩尔蒂埃说。

6天过去了，在被野火焚毁的毛伊县毛伊岛度假胜地拉海纳镇，空气中依然弥漫着物体烧焦的味道，而导致这场灾难的“拉海纳”野火目前仍然没有得到完全控制。

夏威夷州州长乔希·格林14日证实，持续数日的野火已造成99人死亡。随着搜救工作继续展开，死亡人数很可能继续上升。

这是美国100年以来死伤最惨重的野火灾难。格林说，野火已导致毛伊县超过2200栋建筑损毁，其中约86%是住宅。野火造成的损失预计接近60亿美元。在拉海纳，数以千计民众无家可归。灾难过后，政府应对不力、官方救援迟缓给受灾民众带来二次创伤。

佩尔蒂埃透露，搜寻遇难者遗体的警犬队在野火发生后的第5天，也就是13日才开始在毛伊岛上工作，截至当天只搜寻了约3%的火灾波及区域。

美国联邦紧急事务管理局局长迪恩·克里斯韦尔13日视察了拉海纳。但当地居民对媒体表示，在各级政府官员来过一遍后，应对措施仍然未能满足灾民们的迫切需求。

住在夏威夷州首府火奴鲁鲁的凯利哈一家13日在接受美国全国广播公司新闻频道采访时说，野火发生后，通往拉海纳的道路被封锁，导致民间援助物资难以到达受灾地区。他们在拉海纳的家人在火灾中失去了一切，但灾难后却一直无法获得食物。

面对火灾和政府应对不力的双重打击，毛伊岛当地居民没有沉浸在悲伤中，而是尽己所能展开互助自救，慈善机构、私营企业等合作为灾民提供救援。

当地一所教堂的高级牧师芭芭拉·腾安将教堂变为避难所，那里很快就堆满岛上民众捐赠的物品，这些物资此后有条不紊地被分发给需要帮助的人。夏威夷甜甜圈特许经营公司创始人甘迪·米兰达是一名夏威夷原住民，她在火灾中遭受了严重损失，但依然通过捐助物资、为受灾者提供心理咨询服务等方式，支援拉海纳当地的救灾工作。

《华盛顿邮报》12日报道说，灾后高效的救援行动不是由美国政府组织的，而是来自当地居民。《纽约时报》13日发表的一篇报道说，灾难发生后，当地志愿者组成了比联邦和地方机构更可靠的“生命线”。（参与记者：黄恒、高山、哈泽尔·雷耶斯）

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