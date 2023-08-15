新华社北京/首尔8月15日电 通讯：追忆中韩共同抗战岁月——访中国人民抗日战争纪念馆和韩国独立纪念馆

新华社记者杜白羽 陆睿 周思雨

1945年8月15日，日本宣布无条件投降，朝鲜半岛从日本殖民统治下获得解放。此后，每年8月15日是韩国的“光复节”。

上世纪初期，朝鲜半岛沦为日本殖民地，大批独立运动者流亡到中国，在中国成立许多抗日团体，与中国军队并肩作战，抗击日本侵略者，最终赢得反法西斯战争的伟大胜利。中韩两国人民共同抗战结下的深厚情谊延续至今。

北京卢沟桥畔的中国人民抗日战争纪念馆和韩国天安市的韩国独立纪念馆，作为中韩两国著名的二战类博物馆，多年来在研究抗战史方面持续深化交流与合作。

中韩并肩抗日 结下深厚友谊

在韩国独立纪念馆中，名为“光复祖国”的第五展厅内有这样一张照片：近百名英姿飒爽的军官与士兵列队而立，手举写有韩文“朝鲜义勇队”字样的旗帜。这张照片记录的是1938年朝鲜义勇队在武汉成立时的场景。

韩国独立纪念馆馆长韩诗俊告诉记者，当时韩中两国都受到日本帝国主义侵略，两国人民奋起反抗，朝鲜半岛独立运动者在中国展开活动时得到了中国抗日团体和诸多革命家的支持与帮助。1919年，大韩民国临时政府在中国上海成立，朝鲜半岛独立运动者与中国革命家更是建立起紧密关系、结下深厚友谊。

韩国独立纪念馆7个展厅中，第五展厅“光复祖国”和第六展厅“新国家”有不少展品呈现了朝鲜半岛独立运动者在中国的活动情形，讲述了他们与中国抗日人士的故事。

“韩中两国都曾遭受被侵略的苦难，但两国人民守望相助联手抗争，最终取得了胜利。那段携手抗战的历史岁月为韩中两国提供了共克时艰的珍贵财富。”韩诗俊说。

中国人民抗日战争纪念馆设有“支持朝鲜半岛独立运动”展览专栏，展示了大韩民国临时政府迁移活动、朝鲜人民参加东北抗日联军、半岛爱国志士尹奉吉刺杀日本陆军大将白川义则、朝鲜义勇队和韩国光复军的成立与训练等相关情况。

中国人民抗日战争纪念馆馆长罗存康对记者说：“这段并肩作战共抗法西斯的历史，见证了中韩深厚的友谊，把这段历史放到展览里，希望能共同铭记。”

珍藏历史记忆 加强交流合作

巧合的是，中国人民抗日战争纪念馆和韩国独立纪念馆都成立于1987年，契机都是1982年日本歪曲教科书事件。从内容上看，中韩在揭露日本侵略暴行、强调民族团结和开展英勇抗日等历史经验上具有很多共通性。

1982年日本发行公然美化侵略行径、歪曲事实的历史教科书，在韩国引发轩然大波，民众发起抗议示威集会。韩国国内舆论意识到应将日本帝国主义侵略韩国的历史真相、韩国顽强抵御日本侵略者的独立运动历史让更多国民熟知。

时至今日，日本政府仍未认真反省战争责任，未对日本军国主义犯下的令人发指的罪行真诚道歉。正视历史、深刻反省，是战后日本同亚洲邻国恢复和发展正常关系的必要前提。日本掩盖史实和推卸责任无法“洗白”自己，拒不认罪、悔罪无法走向未来。

韩诗俊说：“韩国、中国以及其他曾被日本侵略的亚洲国家都应团结起来，有必要研究和铭记共同抗战的历史经验，在要求日本谢罪与反省问题上团结一致。”

他说，韩国独立纪念馆已经与中国人民抗日战争纪念馆、南京的侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、沈阳的“九·一八”历史博物馆等机构展开紧密交流合作，还与南开大学、复旦大学和延边大学等高校学者交流抗日战争相关资料，共同召开学术会议。

罗存康说：“日本侵略亚洲的历史是现代文明史上黑暗的一页，这一段历史不容抹杀。新时代中韩两国应加强和平教育等活动方面的联动。在爱国主义教育方面可以互相借鉴和交流探讨，让青少年更好地铭记历史。”

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