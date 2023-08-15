当地时间8月12日晚，正在瓦努阿图执行“和谐使命-2023”任务的海军和平方舟号医院船医护人员，与中国援瓦医疗队医生在医院船成功开展一台腹腔镜下胆囊切除手术。这台手术是瓦努阿图历史上首例腹腔镜下胆囊切除术，填补了瓦努阿图腹腔镜下胆囊切除术的空白。

▲术后第二天医护人员看望患者。黎宇 摄

患者罗希恩 乐丽可（Rosien Lelekele）是瓦努阿图最先进的医院之一——维拉中心医院的一名护士，今年40岁，右上腹反复疼痛伴黄疸、发热已有近3年时间。其间，她已做过多次检查治疗，由于体脂多、血压高，手术风险较大，当地医院只能给予她药物保守治疗，但始终无法根治。

▲麻醉师为患者实施麻醉。陈云飞 摄

去年9月，由首都医科大学附属北京世纪坛医院9名医护人员组成的中国援瓦医疗队抵达瓦努阿图。不久，普外科医生王桐生了解到乐丽可的病情，进行了个性化诊疗，有效防止了病情恶化。

1个月前，从新闻上得知和平方舟号医院船执行“和谐使命-2023”任务的消息，王桐生第一时间向乐丽可分享了中国先进医院船即将访问瓦努阿图的喜讯，建议乐丽可在医院船上进行手术。

▲瓦努阿图民众前来和平方舟号医院船就诊。黎宇 摄

看到和平方舟在基里巴斯、汤加成功完成多起腹腔镜下胆囊切除术相关新闻报道，乐丽可坚定地对王桐生说：“我相信你们，我要等和平方舟来。”

8月11日下午，在中国援瓦医疗队队长李凯的陪同下，乐丽可来到医院船就诊，医护人员对其进行超声、CT等项目检查后，确诊为胆囊炎并发胆囊结石。经专家组会诊，决定为其实施腹腔镜下胆囊切除术，由海上医院手术组组长、肝胆外科医生王若愚担任主刀医生，王桐生担任助手。

▲乐丽可术后第二天，主刀医生看望她。黎宇 摄

“腹腔镜手术是微创手术，术后只会留下很小的疤痕，配合快速康复外科理念，恢复快、出血少，住院时间短。”为缓解乐丽可的紧张情绪，王若愚在术前为她详细描述了手术原理。12日晚8时，王若愚换好手术服，与王桐生一起走进了手术室。

▲医护人员将乐丽可推进手术室。陈云飞 摄

麻醉、铺单、切皮……因乐丽可腹部有剖宫产、脐疝修补术后疤痕，军地医疗专家改变传统进腹次序，从剑突下进腹展开手术，运用电勾精细解剖，分离腹腔网膜及肠管与肝门部结构黏连后，离断胆囊动脉、胆囊管，将胆囊一点点剥离……手术期间，患者血压突然升高，海上医院麻醉医生纪瑞华临危不乱，在援瓦医疗队麻醉医生刘文涛的协助下，通过麻醉机器人，综合采取多种降压方法，使患者血压逐渐恢复正常。26分钟后，手术取得圆满成功。

▲和平方舟号医院船医生与援瓦医疗队医生一同开展手术。刘伟 摄

▲和平方舟号医院船医生与援瓦医疗队医生一同开展手术。陈云飞 摄

“我爱和平方舟，我的等待是值得的。”术后的乐丽可恢复顺利，手术次日即下床活动，并开始进流质食物。乐丽可对援瓦中国医疗队的医护人员说，等下次和平方舟再次到访的时候，她也要来当志愿者，成为这条“生命之舟”的一员。

▲和平方舟号医院船医生与援瓦医疗队医生一同开展手术。陈云飞 摄

瓦努阿图共和国位于太平洋西南部，中国对瓦医疗援助已有30年历史，先后派出25批220多名医护人员赴瓦工作。2023年7月，瓦努阿图庆祝国家独立43周年之际，瓦总统武罗巴拉武向中国医疗队9名队员颁发“国家勋章”，以表彰其为提升瓦当地医疗卫生服务水平和巩固中瓦两国医疗卫生合作做出的卓越贡献。

▲瓦努阿图民众前来和平方舟号医院船就诊。黎宇 摄

截至8月13日，和平方舟号医院船在瓦努阿图已累计诊疗5709人次，体检82人，完成腹腔镜下胆囊切除、甲状腺肿瘤切除、白内障复明等手术26例，辅助检查4879人次。

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