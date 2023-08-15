新华社阿富汗坎大哈8月15日电 专访：“中国在阿富汗问题上的立场值得称赞”——访阿临时政府发言人穆贾希德

新华社记者邹学冕 赵家淞

阿富汗临时政府发言人穆贾希德日前在坎大哈接受新华社记者专访时说，阿富汗高度重视发展与中国的双边关系，赞赏中国在阿富汗问题上发挥的作用。

“我们与中国的关系非常重要，我们非常重视，特别是在经济和外交领域，”穆贾希德说，“中国在阿富汗问题上的立场值得称赞！”

2021年8月30日，随着最后一架美军运输机从喀布尔国际机场起飞，长达20年的阿富汗战争以美军仓促撤离告终。时至今日，阿富汗仍百业待兴。中方以平等尊重方式同阿富汗临时政府保持交往，以实际行动帮助阿富汗缓解经济民生困难，密集开展涉阿富汗多边协调。

穆贾希德说，近两年来，中国本着尊重阿富汗独立、主权和领土完整的原则，为阿富汗和平重建以及实现周边地区和平稳定发挥着积极作用。

“中国在国际舞台上为阿富汗人民发出了声音，”穆贾希德指出，“我们赞赏中国的努力，我们感谢中国。”

穆贾希德还表示，当阿富汗面临艰难重建并遭受洪水、地震等自然灾害时，中国为阿富汗提供了及时的人道主义援助。“阿富汗人民在困难时期，特别是在灾难面前得到了同情与帮助。感谢中国人民！”穆贾希德说。

谈及阿中经贸关系，穆贾希德呼吁更多的中国企业和投资者来阿投资，希望阿富汗能够借鉴中国发展经验。他表示，阿临时政府会努力改善国内投资环境，加快基础设施建设，以吸引更多包括中国在内的国际投资者。

2022年以来，中阿经贸合作稳步恢复，去年双边贸易额达10.28亿美元，同比增长19.8%。

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