“古老文明的现代回声——中国当代作曲家室内乐作品音乐会”在意大利举行。中国驻意大利使馆供图

人民网罗马8月14日电 （记者孔歌）“古老文明的现代回声——中国当代作曲家室内乐作品音乐会”12日在意大利著名的“提琴之乡”克雷莫纳市举行。当天，众多意大利音乐爱好者齐聚克雷莫纳市小提琴博物馆音乐厅，欣赏由中国文联副主席兼中央音乐学院院长俞峰带领的中国音乐家代表团奉上的精彩演出，音乐会现场座无虚席。

《时空的涟漪Ⅱ》《欢欣》《史诗》等7首曲目精彩纷呈，博得全场观众的热烈掌声，观众久久不愿离场。演出结束后，艺术家们还特别加演了一曲《红楼梦》，以音乐的形式呈现中国经典文学作品之美。

中国驻意大利大使贾桂德在贺信中指出，中意同为文明古国，文化交往源远流长，两国人民相互尊重和欣赏彼此的文化。在中意文化合作机制框架下，双方近年来在表演艺术、视觉艺术、文化遗产等各领域开展了多层次、多样化的互动与交流，取得了丰硕成果。

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