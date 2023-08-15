8月14日，在埃及北部地中海城市新阿拉曼，埃及总统塞西（中）、约旦国王阿卜杜拉二世（左）和巴勒斯坦总统阿巴斯出席三方首脑会议。新华社发（埃及总统府供图）

新华社开罗8月14日电（记者沈丹琳）埃及、约旦和巴勒斯坦三国领导人14日在埃及北部地中海城市新阿拉曼举行三方首脑会议，商讨结束以色列对巴勒斯坦领土的占领、恢复巴以和谈等问题。

埃及总统府在会后发表声明说，埃及总统塞西、约旦国王阿卜杜拉二世和巴勒斯坦总统阿巴斯在会上表示，巴勒斯坦人民理应获得他们的全部合法权利，包括建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的、独立的巴勒斯坦国的权利。与此同时，相关方面须根据国际合法决议妥善解决巴勒斯坦难民问题，并在已获批准的法律条文基础上实现“两国方案”。

三国领导人强调，以色列必须遵照国际法、国际人道主义法、以往达成的国际协定和谅解协议，包括沙姆沙伊赫会议和亚喀巴会谈成果，履行其所承担的义务并兑现承诺。三方要求以色列停止对约旦河西岸被占城市和巴勒斯坦人的袭击，解除对加沙地带的封锁，释放扣押的巴勒斯坦资金。

8月14日，在埃及北部地中海城市新阿拉曼，埃及总统塞西（中）、约旦国王阿卜杜拉二世（左）和巴勒斯坦总统阿巴斯出席三方首脑会议。新华社发（埃及总统府供图）

三国领导人同意继续进行协商协调，以恢复和平谈判，结束以色列占领并根据国际法实现公正和全面和平。

今年以来，巴以紧张局势加剧，以军与加沙地带、约旦河西岸和耶路撒冷等地的巴勒斯坦人发生冲突并造成大量人员伤亡。

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