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俄为新型核潜艇装备“锆石”高超音速巡航导弹系统

2023年08月15日08:24 | 来源：新华社
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　　新华社北京8月14日电 俄罗斯联合造船集团总裁阿列克谢·拉赫曼诺夫确认，俄方已开始为其新型多功能核潜艇装备“锆石”高超音速巡航导弹系统。

　　在俄罗斯新闻社14日播发的专访报道中，拉赫曼诺夫说：“‘白蜡树-M’级多功能核潜艇将配备‘锆石’导弹系统作为其常规装备……这方面工作已在进行中。”

　　俄罗斯国防部2022年5月28日宣布，俄海军“戈尔什科夫海军元帅”号护卫舰在巴伦支海水域成功试射“锆石”高超音速巡航导弹。

　　“锆石”是俄罗斯首个海基高超音速巡航导弹系统，可从护卫舰、巡洋舰和潜艇上发射，最大射程达1000公里。该系统导弹能以数倍于音速的速度飞行，当下的导弹防御系统或防空系统难以对其实施拦截。

　　俄方已多次成功试射“锆石”系统导弹。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京曾表示，成功试射该系统导弹是俄军界乃至全俄重大事件。

　　“白蜡树-M”级核潜艇，也称为885M型核潜艇，是俄开发的新一代核动力巡航导弹潜艇，俄方希望用它取代苏联时期研制的核动力攻击潜艇，推动俄海军舰队的现代化升级。（蒋国鹏）

(责编：刘叶婷、崔越)

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