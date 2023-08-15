图①：吉布提多哈雷多功能港口（一期）工程由中国土木工程集团有限公司与中国建筑集团有限公司组成的联营体共同实施。该项目的建成开港，充分发挥了吉布提独特地理优势，进一步助推当地经济社会发展。

李 攀摄

图②：沙特红海开发项目是沙特“2030愿景”的重要组成部分，沙特“2030愿景”与共建“一带一路”倡议的对接将更好推动两国务实合作。图为中国港湾工程有限责任公司参与建设的红海旅游项目谢巴拉岛一景。

费萨尔·阿亚兹摄

图③：伊提哈德铁路网是海湾铁路网络的重要组成部分，建成后将覆盖阿联酋主要工业中心、制造中心、物流中心、人口密集区和重要港口口岸。图为由中国建筑旗下中建中东公司联合承建的阿联酋伊提哈德铁路二期A标项目。

强联合摄

图④：阿尔及利亚南北高速公路纵贯该国全境，将撒哈拉沙漠与地中海沿岸连接起来。中国建筑承建的53公里项目穿过阿北部阿特拉斯山脉，是整个南北高速公路中施工和技术难度最大的一段。图为南北高速公路俯瞰。

李玉普摄