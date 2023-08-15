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推进互联互通 释放合作潜能（镜头里的共建“一带一路”）

2023年08月15日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①：吉布提多哈雷多功能港口（一期）工程由中国土木工程集团有限公司与中国建筑集团有限公司组成的联营体共同实施。该项目的建成开港，充分发挥了吉布提独特地理优势，进一步助推当地经济社会发展。
　　李 攀摄
　　图②：沙特红海开发项目是沙特“2030愿景”的重要组成部分，沙特“2030愿景”与共建“一带一路”倡议的对接将更好推动两国务实合作。图为中国港湾工程有限责任公司参与建设的红海旅游项目谢巴拉岛一景。
　　费萨尔·阿亚兹摄
　　图③：伊提哈德铁路网是海湾铁路网络的重要组成部分，建成后将覆盖阿联酋主要工业中心、制造中心、物流中心、人口密集区和重要港口口岸。图为由中国建筑旗下中建中东公司联合承建的阿联酋伊提哈德铁路二期A标项目。
　　强联合摄
　　图④：阿尔及利亚南北高速公路纵贯该国全境，将撒哈拉沙漠与地中海沿岸连接起来。中国建筑承建的53公里项目穿过阿北部阿特拉斯山脉，是整个南北高速公路中施工和技术难度最大的一段。图为南北高速公路俯瞰。
　　李玉普摄

　　阿根廷提布斯港口是该国最重要的农产品出口枢纽之一，每年数百万吨的大豆、玉米、小麦和其他农产品从这里出发，被送往世界各地。中粮集团有限公司在这里建有码头及产业园。图为中粮集团员工在码头操作车间内工作。
　　玛格丽塔·埃斯库德摄

　　泰中罗勇工业园是中国首批境外经贸合作区之一，是共建“一带一路”产能合作的重要载体。图为泰籍员工在园区内通用橡胶（泰国）有限公司汽车轮胎生产线上工作。
　　本报记者 孙广勇摄

　　由中国土木承建的尼日利亚阿卡铁路连接尼日利亚首都阿布贾和北部工业重镇卡杜纳，正线全长186.5公里。该铁路的投入运营极大地便利了当地人员和货物的交流往来，促进尼日利亚经济发展。图为乘客在列车前留影。
　　杨鸿杰摄

　　作为波罗的海最重要的港口之一，波兰格但斯克已经成为“一带一路”上陆运与海运的重要交汇点。图为停靠在格但斯克港的20万吨级集装箱巨轮“中海北冰洋”轮，该货轮主要负责亚洲与欧洲间的海上运输。
　　本报记者 禹丽敏摄

　　共建“一带一路”倡议提出10年来，中国携手共建国家和地区，致力于推动全球互联互通，充分释放沿线国家和地区各领域合作潜能，助力共同发展，增进共建国家和地区人民的福祉。10年来，从理念到行动，从愿景到现实，高质量共建“一带一路”不仅为中国开放发展开辟了新天地，更为各国共同发展开拓出一条机遇之路。

　　《 人民日报 》（ 2023年08月15日 18 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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