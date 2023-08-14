新华社北京8月14日电 美国夏威夷州毛伊岛野火已成为美国百年来致死人数最多的野火，最新公布的通报显示，毛伊岛警察局已确认遇难人数达96人，恐将继续攀升。

当地民众认为政府应对不力，称政府既没有鸣响警报提醒民众注意避险，也没有及时切断电力避免被大风刮倒的电线引发或加剧火灾。州检察部门已宣布对灾情应对展开审查。

非首次 预警系统出错

根据美国夏威夷州毛伊县政府13日晚发布的最新通报，持续数日的野火已在该州毛伊岛造成96人遇难。

毛伊县包括毛伊岛、拉奈岛等岛屿。毛伊岛是夏威夷群岛第二大岛，岛上人口超过10万。据夏威夷紧急事务管理部门消息，野火始于8日，受飓风带来的强风以及环境干旱影响迅速蔓延。毛伊岛和夏威夷州第一大岛比格艾兰岛都有多处野火爆发。

通报说，代号为“普莱胡”的野火已于12日得到完全控制，目前消防人员仍在设法控制代号为“拉海纳”和“毛伊内陆”的野火。拥有1.2万人口的拉海纳镇几乎被烧毁，2200多幢房屋被火灾焚毁。

美国夏威夷州毛伊县8月10日公布的照片显示野火造成严重破坏。新华社发

夏威夷号称拥有全球规模最大的户外联网公共安全预警系统，部署约400个警报器，提醒民众注意自然灾害等威胁。其中，毛伊岛有80个警报器。

野火发生时，警报无一鸣响。居民维尔玛·里德说：“我们身后的大山着火了，却没有人告诉我们……你知道我们何时才意识到是野火吗？当大火蔓延到我们街对面。”

“没有警报，没有撤离通知，所以很多人没有准备好，当他们发现该撤的时候，几乎为时已晚，”居民卡米拉·卡瓦科阿说。

尴尬的是，上述预警系统近年来两次出错。2018年，短信警报系统错误发布消息，提醒全州民众寻找掩体躲避一枚即将来袭的弹道导弹，实际却是工作人员操作失误引发“乌龙”。2019年，一次户外训练触发了警报系统，部分居民一度陷入恐慌。

夏威夷州已就灾情应对展开审查。州检察长安妮·洛佩兹说，她的办公室将审查“毛伊岛以及整个夏威夷群岛在野火发生前、其间以及之后的关键决策和长期政策”。

未断电 电线杆疑似“纵火”

据《华盛顿邮报》报道，野火吞噬毛伊岛部分地区前几日，气象预报提醒政府狂风可能在多地引发危险的火情。夏威夷电气公司却没有采用“断电”这一2017、2018年严重野火后被多州视作极为有效的防火措施。

毛伊县县长理查德·比森承认，强风刮倒约30根电线杆，一些电线杆倒地时还通着电。夏威夷电气公司下属的一个变电站8日出现电线杆倒下的情况，事发地点靠近最初起火点。

美国媒体报道，电线杆倒下或其他电网故障产生的火花引起火灾或加剧灾情的情况在美国发生过多次并酿成严重后果。

斯坦福大学气候与能源政策项目负责人迈克尔·瓦拉说，夏威夷野火发生前没出现闪电。他推测，起火的“真正源头是电线”。

据当地媒体报道，三家法律公司已代表受害者对夏威夷电气公司提起集体诉讼，指控该公司未在强风天气来临前切断供电，怀疑被风刮倒的电线杆引起火灾。

美国夏威夷州毛伊县8月10日公布的照片显示野火造成严重破坏。新华社发

另外，夏威夷电网已被吐槽多年。很多木质电线杆非常陈旧，周围植被繁茂。当地居民和能源专家一直呼吁电气公司加固电网并把更多电线埋在地下。

曾供职夏威夷公用事业委员会的珍妮弗·波特说，夏威夷电线杆的糟糕情况已有多年。

此外，一些夏威夷原住民在接受媒体采访时说，殖民者对毛伊岛不恰当的开发导致该岛原有生态遭到破坏，是造成这场美国百年来致死人数最多的野火灾难的深层原因。

目前，美国官方尚未公布对火灾起因的调查结果。（记者：黄恒、高山、陈丹、包雪琳；视频：黄园舒（实习生）；编辑：王丰丰、刁慧琳、程大雨、闫珺岩）

(责编：苏缨翔、张悦)