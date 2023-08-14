新华社北京8月14日电 美国将于2024年举行总统选举，包括前总统唐纳德·特朗普在内的多名政界人士已表明参选立场。党派对立与争斗、政客交锋与互黑，预计将在2024年进一步加剧，剑拔弩张的政治氛围恐催生更多暴力威胁与袭击。

美联社在13日报道中说，联邦调查局特工本月9日在犹他州普罗沃市开枪打死一名70多岁的持枪男子，可谓上述政治氛围下的最新例证。该男子自称是特朗普支持者，多次在社交媒体上发帖威胁刺杀总统约瑟夫·拜登、副总统卡玛拉·哈里斯和司法部长梅里克·加兰等人。

4月24日，美国总统拜登在首都华盛顿白宫出席活动。新华社发（亚伦摄）

这一事件发生前的半个月内，一名52岁的得克萨斯州男子因向亚利桑那州的选举工作人员发出死亡威胁获刑3年半；一名56岁的密歇根州女子帮助患有精神疾病的儿子购买枪支受到指控，后者威胁枪杀拜登和密歇根州民主党籍州长。

政治暴力威胁近年来呈现上升势头，对美国社会和执法部门构成新挑战。美国国会警察局2022年报告，这一部门2021年处理的国会议员受威胁案约9600件，这一数据在2017年约为4000件。

美国全国城市联盟在2021年的报告中指出，81%经选举产生的地方官员报告遭遇过政治威胁，87%认为情况越来越糟。全国城市联盟理事会成员、明尼苏达州圣路易斯帕克市市长杰克·斯帕诺说：“这（政治暴力威胁）在过去5年确确实实增加了。”

专家认为，这类威胁并非限于口头，而是会被付诸实施。如去年10月28日凌晨，美国国会众议院时任议长南希·佩洛西的丈夫在旧金山的家中被破窗而入的戴维·德帕普用锤子袭击，导致颅骨骨折、双手和右臂受伤。佩洛西当时不在这一住所内。德帕普持右翼立场，自述“厌倦了来自华盛顿的谎言”。

2018年10月6日，在美国首都华盛顿联邦最高法院前，抗议者反对卡瓦诺出任联邦最高法院大法官。新华社记者刘杰摄

2022年6月，警方在最高法院大法官布雷特·卡瓦诺住宅附近逮捕一名持有数把刀、扎线带和一支枪的男子，后者称打算杀死这名特朗普任命的保守派大法官。

2017年6月，一名对共和党不满的枪手在弗吉尼亚州一个国会棒球训练场发动袭击，包括共和党时任党鞭史蒂夫·斯卡利斯在内至少5人受伤，枪手被打死。斯卡利斯一度生命垂危。

美联社援引联邦调查局前高级反恐官员贾韦德·阿里的话报道，“独狼”袭击者常在冲动之下发起行动，是最令人担忧的潜在威胁。“这类威胁会在没有事先声明的情况下快速成为现实（发生的事）。”

2021年1月6日，在美国首都华盛顿，时任总统特朗普的支持者在国会外举行示威游行。部分示威者冲进国会大厦，与警方发生冲突。新华社记者刘杰摄

路透社本月9日发布的特别调查报道显示，自2021年1月6日国会大厦骚乱事件以来，美国发生213起政治暴力案件，导致至少39人死亡，其中大约三分之二案件由“独狼”袭击者发起或在示威、集会上对立团体之间发生。这证明美国正面临20世纪70年代以来最严重的政治暴力潮。

在国会大厦骚乱中，一批支持特朗普的示威者强行闯入国会大厦，导致参众两院认证民主党人拜登当选总统的联席会议一度中断。骚乱造成包括一名国会警察在内的5人死亡，约140名执法人员受伤。（陈立希）

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