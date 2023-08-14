新华社北京8月14日电 一个斡旋尼日尔局势的代表团13日说，尼日尔军政权对通过外交途径化解当前危机持开放态度。

这个由尼日利亚宗教领袖组成的代表团12日前往尼日尔首都尼亚美，与军政权领导人阿卜杜拉赫曼·奇亚尼会面。代表团团长谢赫阿卜杜拉希·巴拉·劳13日披露，双方对话持续数小时，涉及多个议题。

西非国家经济共同体（西共体）领导人8月10日在尼日利亚首都阿布贾召开紧急会议，宣布立即启动地区常备部队，以应对尼日尔危机。新华社发（索迪克摄）

知情人士告诉法新社记者，这个代表团得到尼日利亚总统、西非国家经济共同体轮值主席博拉·提努布授意，访问目的旨在缓和紧张局势。

上周，西共体、非洲联盟和联合国有意派一个联合代表团前往尼日尔斡旋，遭政变军人拒绝，理由是西共体制裁措施在尼激起民愤，难以保障代表团人身安全。

谢赫阿卜杜拉希·巴拉·劳13日在一份声明里披露，奇亚尼在最新会谈中表示“对通过外交与和平手段解决问题持开放态度”。

声明说，奇亚尼说政变意在应对“迫在眉睫的威胁”，而这一威胁原本不但会影响尼日尔，也会影响邻国尼日利亚。他在会谈中强调尼日尔与尼日利亚两国关系的重要性，两国“不但是邻居，而且是兄弟姐妹，应该以友好方式解决问题”。

就这次会谈，尼日尔军政权暂未发布相关信息。

尼日尔军政权12日派代表团前往现由政变军人掌权的几内亚，寻求支持。路透社分析，这表明尼日尔军政权希望巩固盟友关系，以对抗多方施压。

西共体10日宣布，将部署一支“待命部队”以应对尼日尔局势。不过，西共体并没有现成的这类部队，需要从头组建。西共体委员会主席奥马尔·阿利乌·图雷表示，西共体继续致力于通过和平手段解决尼日尔危机。

西共体国防参谋长委员会原定12日在加纳首都阿克拉举行军事会议，商量有关待命部队的具体事宜，但后来因“技术原因”推迟会议。

尼日尔其他邻国中，同样由政变军人执政的布基纳法索和马里多次表示反对军事干预尼日尔。

7月26日，尼日尔总统卫队部分军人扣押总统穆罕默德·巴祖姆。当天深夜，政变军人代表在尼日尔国家电视台宣布成立保卫祖国国家委员会，解除巴祖姆总统职权，由军政权接管国家事务。7月30日，西共体召开紧急会议，向政变军人下通牒，要求一周内释放巴祖姆并恢复其职权，否则将采取包括军事干预在内的一切措施。8月6日，西共体通牒到期当天，尼日尔政变军人宣布关闭领空，扬言回应一切“侵略”行径。8月10日，政变军人宣布成立新政府。（杨舒怡）

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