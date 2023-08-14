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历史不得遗忘！警惕日本新军国主义动向

2023年08月14日18:55 | 来源：新华网
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　　新华社东京8月14日电（国际观察）历史不得遗忘！警惕日本新军国主义动向

　　新华社记者

　　1945年8月15日，日本宣布无条件投降。震惊世界的南京大屠杀、臭名昭著的侵华日军第七三一部队、惨无人道的“三光政策”……侵华日军在中国犯下罄竹难书的滔天罪行。然而，日本却选择性地“遗忘”历史，在广岛核爆等纪念活动中只强调自己作为“战争受害者”的一面，日本一些政客还公然参拜供奉有二战甲级战犯的靖国神社。去年以来，岸田政府对安保外交政策进行重大调整，更是将日本推上放弃和平主义、重归军国主义的歧途。

　　分析人士指出，日方的新军国主义动向不仅让日本民众陷入恐慌与不安，更加剧了亚洲邻国和国际社会对日本未来发展方向的警惕和担忧。在日本战败78周年来临之际，日方应深刻反省历史罪责、牢记历史教训，避免在错误道路上越走越远。

　　打破战后禁忌　谋求军事松绑

　　二战结束以来，日本右翼从未放弃“政治大国梦”和“军事大国梦”，但日本和平宪法第九条中有关“放弃战争、放弃行使武力、不保有陆海空及其他战力”的条款，给日本戴上了“专守防卫”的“紧箍咒”，成为日本右翼“圆梦”的障碍。

　　然而，岸田政府自去年年底以来先后打破多项禁忌，实际架空了和平宪法，实现了军事松绑。首先，通过新版《国家安全保障战略》等三份安保政策文件（简称“三文件”），谋求获得“对敌基地攻击能力”、突破和平宪法约束和“专守防卫”承诺，标志着战后日本安全保障政策的重大转变。其次，决意大幅增加防卫开支以配合军事扩张，计划在2027财年实现防卫费占国内生产总值2%的目标，打破战后日本政府基本遵循的防卫费占比不超过1%的惯例。第三，解禁武器出口。战后禁止日本出口武器的“武器出口三原则”在前首相安倍晋三执政时期已经被“防卫装备转移三原则”取代，如今“三文件”提出修改“防卫装备转移三原则”及其细则，试图大幅放宽武器出口限制。

　　日本扩军备战的种种迹象引发日本舆论批评和民众担忧。日本反战和平组织“和平构想建言会议”发表声明说，“三文件”将使日本再次成为能够发动战争的国家，从而在东亚煽动军备竞赛，是极其危险之举。日本山口大学名誉教授纐缬厚认为，“三文件”将加剧日本与亚洲邻国之间的紧张关系。

　　升级日美同盟 勾连北约东进

　　近年来，美国在亚太地区主导构建美日印澳“四边机制”，拉帮结派组“小圈子”，鼓动阵营对抗。

　　岸田政府自上台以来便一门心思追随美国，甘当美国在亚太地区的急先锋。新版安保“三文件”升级日美军事同盟关系，从原先“日守美攻”切换为“齐攻齐守”模式。为此，日本今后5年将大量采购和列装美制“战斧”式巡航导弹，开发高速滑翔弹和高超音速导弹等。岸田打的算盘是在美国面前伏低做小，借机扩张军备，抓紧向“正常国家”和“军事大国”迈进。

　　岸田政府还积极拓展多边军事合作关系，除配合美国在亚太地区打造美日印澳“四边机制”、美日韩军事同盟以及美日澳、美日菲等小多边机制，还勾连北约国家介入亚太事务，包括与北约国家在亚太地区举行联合军演、岸田本人两度出席北约峰会等。今年7月的北约峰会上，日本与北约就新的军事合作计划达成协议，对此前计划进行升级，增加了网络防御、应对人工智能等新兴技术挑战、太空安保等新内容，合作领域从原来的9个增加到16个。不过，此次会议上，颇受关注的北约在日设立联络处提议，因法国等反对未获通过。

　　岸田北约峰会之行遭到不少日本民众强烈反对，抗议者批评北约是战争集团，只会给世界和平带来威胁，岸田政府与北约频繁互动是在把战争引入亚太。纐缬厚表示，日本接近北约、制造亚洲地区紧张局势的行为，违背了45年前日中缔结和平友好条约时对中国的承诺。

　　渲染“台湾有事”　煽动地区紧张

　　追随美国“以台制华”策略，处心积虑插手台湾问题，是日本部分政客的一贯作为。日本自民党副总裁麻生太郎本月窜访台湾期间大放厥词，渲染台海局势紧张，挑动对立对抗，粗暴干涉中国内政。

　　麻生窜台期间言论遭日本有识之士强烈批评。未来日中研究会代表西园寺一晃发表抗议声明说，麻生太郎的粗暴言行是赤裸裸的敌视中国言论，违反了放弃“参战权”的日本宪法，违反了日中联合声明和日中和平友好条约，破坏了东北亚的和平与稳定。

　　日本冲绳大学地域研究所特别研究员泉川友树说，台湾不是日本的一部分，台湾问题是他国内政。麻生为民进党当局站台，其不负责任的言论会将冲绳卷入战争，极不道德。

　　近年来，日本政府加紧将包括冲绳县在内的西南诸岛打造为军事要塞。今年3月，陆上自卫队在石垣岛开设基地，部署警备部队和导弹部队，号称填补了长期以来的防卫空白。这是继与那国岛、宫古岛和奄美大岛之后，自卫队在西南岛屿设置的又一处基地。此外，根据2021年12月曝光的有关所谓“台湾有事”的美日联合作战计划，美国将在日本支持下在西南诸岛设置用于攻击的军事基地，候选地点有约40处。

　　上述行动遭到冲绳居民强烈反对。他们批评日本政府过度强化防卫和军事力量，让他们感受到冲绳可能再次沦为战场的危险。冲绳县知事玉城丹尼今年6月在冲绳战殁者追悼仪式上发表《和平宣言》表示，日本政府在冲绳不断强化防卫力量，让拥有深刻战争记忆的冲绳民众感到不安，希望日本政府能通过对话缓解地区紧张局势。这些表态清楚地表明，冲绳居民想要的是和平之岛，而非军事要塞。

(责编：苏缨翔、张悦)

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