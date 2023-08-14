人民网曼谷8月14日电 （记者孙广勇）万象消息：8月13日，来自老挝17个省和1个直辖市的562名考生参加老挝国立大学孔子学院中文师范本科专业招生入学考试。老挝国立大学副校长洪培·占塔翁、副校长德萨努拉·森登德以及国立大学教务处等相关部门领导到孔院指导巡视招生考试工作。

本次招生考试分为笔试和面试两个环节，笔试科目为中文、英语、老挝语文科综合。中文面试综合考察评估考生的汉语基础、发音语感、汉语运用表达能力等专业素养。最终录取99名考生。

洪培·占塔翁表示，国立大学孔子学院开设的中文师范本科专业是老挝高等院校中开设的第一个中文师范本科专业，主要是培养老挝本土优秀的中文师资力量。

老挝国立大学孔子学院中文师范本科专业于2021年7月获老挝教育体育部批准开设，该专业学生全部由老挝国立大学孔子学院独立自主招生培养和教学管理，该专业学生采取“2+2”培养模式，四年期满考核合格者由老挝国立大学和广西民族大学颁发本科学历学位毕业证书。该专业开设两年来，已累计招收180名学生。

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