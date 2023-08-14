新华社昆明/万象8月14日电 题：一条跨越山河的“钢铁巨龙”

新华社记者樊曦、丁怡全、赵旭

全线累计发送旅客超1900万人次，验放来自49个国家和地区的出入境旅客；运输货物超2400万吨，跨境货物运输覆盖10余个国家和地区……开通20个月以来，中老铁路客货运输“量质齐升”。

北起中国昆明，南至老挝万象，全长1035公里的“钢铁巨龙”跨越山河，促进了中老两国以及共建“一带一路”国家间的经贸合作和文化交流，成为联通内外、辐射周边、双向互济的黄金大通道。

物资“双向奔赴”

“现在正值热带水果上市高峰期，每天都有来自东南亚国家的水果通过中老铁路运抵昆明。”中铁联集昆明分公司副总经理徐超介绍，7月以来，通过中老铁路运抵昆明的榴莲、山竹等热带水果日均达到约300吨。

“从泰国摘下来的榴莲用汽车运到老挝万象，再经中老铁路‘澜湄快线’发往中国昆明，整个过程仅需4天。”广州市范果多贸易有限公司负责人范立刚说，运输准时准点保障了榴莲品质，过去公司主要的市场在广东和青岛，准备依托中老铁路，拓展成都、贵州市场。

老挝琅勃拉邦省勐南县众和橡胶有限公司加工厂流水线上，一块块混合橡胶完成封装后存入仓库。每个月，该公司生产的3000吨产品会搭乘中老铁路国际货运列车，从琅勃拉邦站发往中国。

中老铁路开通后，老挝琅勃拉邦省勐南县众和橡胶有限公司把所有产品都交由铁路运输。“每吨能节省不少运费。”公司相关负责人杨仕贤介绍，运输成本降低为员工收入增长创造了条件。

如今，老挝出口至中国的木薯淀粉、薏仁米等货物，每天通过中老铁路发往云南、四川、重庆等地，中国各地生产的肥料、百货、电子产品等源源不断地发往老挝。中老两国物资“双向奔赴”，促进中老铁路沿线商业交融共赢。

中国铁路昆明局集团有限公司统计数据显示，截至8月10日，中老铁路累计运输跨境货物已超450万吨。

旅游“黄金通道”

今年4月13日，中老铁路国际旅客列车正式开行，昆明至万象可实现乘火车当日通达，两国民众往来更加便利，中老跨境旅游迎来发展利好。

中国昆明、玉溪、普洱、西双版纳；老挝琅勃拉邦、万荣、万象……中老铁路串起一颗颗明珠，沿线风情独特，旅游资源丰富，是纵贯中国与东南亚的黄金旅游通道。由昆明市发起成立的昆明国际友城旅游联盟正谋划着搭乘中老铁路“快车”，加快构建跨区域旅游协同发展新生态。

作为中老铁路黄金旅游线上的“网红”车站，西双版纳站不断刷新客流高峰。西双版纳傣族自治州文化和旅游局局长李强说，中老铁路满足了中老两国广大旅客跨境出行和出境旅游等需求，对推动两国旅游等产业发展具有十分重要的意义。

国内旅行社紧锣密鼓组织“老挝游”的同时，老挝客商也嗅到商机。

不久前，老挝青年王伟、闻鹏宇和其他投资人一起，在中国（云南）自由贸易试验区昆明片区综合服务中心注册成立了云南老中国际旅行社有限公司。“中国赴老挝的游客越来越多，我希望我们的旅行社作为桥梁，让更多的老挝人有机会到中国看看。”王伟说。

中老铁路国际旅客列车开行4个月，累计为49个国家和地区约5万名旅客实现跨境旅行。

7月25日起，中老铁路实施新的列车运行图，昆明与万象间全程运行时间由此前的10小时30分压缩至9小时26分，缩短64分钟。中老铁路国际旅客列车正稳步迈向“从通到畅、从畅到快、从快到好”的目标。

友谊“新丝路”

7月31日，老挝首批40名铁路教师在昆明铁道职业技术学院完成了为期1年半的专业知识学习。8月2日，他们返回老挝。

中老铁路结束了老挝没有铁路的历史。老挝驻昆明总领事馆总领事玛尼拉·宋班迪说：“这条铁路是两国友谊新时代的里程碑。”

“中国不仅帮助我们修建铁路，还在万象帮助我们建立了第一所铁道职业技术学院。我们40人是由老挝教育部选派到中国进行培训的老挝铁道职业技术学院的首批教师，我们会把在这里学到的铁路知识带回老挝。”参加培训学习的教师普塔加·西里冯在结业典礼上说。

中国积极为老挝培养铁路专业技术人才，通过采取编制出版汉老双语培训教材、师带徒实作演练等举措，提升中老铁路老挝籍员工的岗位素质能力，目前已有500多名老挝籍员工上岗参与作业。

老挝籍员工杨烨是琅勃拉邦维保中心万象南综合维修工区桥隧班的一员。

“刚接触这份工作时，不熟悉铁路专有名词，也不知道怎么使用各类工具，觉得自己无法胜任。在中国老师的指导下，我一步步克服困难，坚持了下来。”杨烨说。

中老铁路拉近两国距离，友谊的故事不断被书写。“铁轨的‘硬联通’促进了中老两国人民的‘心联通’。”云南省社科院东南亚研究所所长马勇说。

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