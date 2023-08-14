人民网北京8月14日电 （崔译戈）近日，在郑州新郑综合保税区，一辆满载俄罗斯冰淇淋的“中国—俄罗斯”（郑州—莫斯科）TIR国际公路运输进口车辆正在等待通关。郑州海关所属新郑海关工作人员快速完成车辆解封、证书签注、系统放行等操作。

2023年2月20日，新郑海关工作人员对郑州—莫斯科TIR运输首发车辆施加关锁。新郑海关供图

TIR系统是建立在联合国《国际公路运输公约》（又称《TIR公约》）基础上的国际跨境货物运输领域的全球性海关便利通关系统。截止目前，联合国《国际公路运输公约》在全球拥有78个缔约方，基本覆盖“一带一路”沿线国家。2016年7月，中国正式加入《国际公路运输公约》；2019年6月，中国海关总署全面实施《国际公路运输公约》。

2023年2月20日，郑州—莫斯科TIR运输首发车辆驶出郑州新郑综合保税区。新郑海关供图

2023年3月27日，郑州海关助力全国首票“中国车”TIR国际公路运输业务实现进出境双向互联互通。TIR运输将与传统运输方式互为补充，有利于促进我国国际物流运输方式多样化发展，使我国与“一带一路”沿线国家外贸交流更加便捷。截至2023年8月11日，郑州海关累计监管TIR车辆38辆次，其中出口20辆次、进口18辆次。

郑州弘依运输有限公司经理仇晓娟说，相较于传统公路运输，TIR运输模式“一车到底”，全程不倒装不卸货，降低了运输成本。同时，TIR模式下的公路运输能够实现“门到门”“点对点”，具有机动灵活、装卸方便等优势。

郑州海关所属新郑海关物流监控科科长刘宾介绍，为支持TIR国际公路运输发展，郑州海关主动调研了解企业业务需求，设置TIR业务专岗，提供7×24小时预约通关服务，快速办理TIR通关手续；畅通与口岸海关配合渠道，动态跟踪车辆到达口岸时间，积极协调口岸海关提前核对电子申报信息、验核封志，实现进出境车辆“随到随放”。

郑州海关口岸监管处处长蒋彬表示，今后，郑州海关将不断优化TIR运输通关流程，支持企业加密“郑州—莫斯科”TIR路线班次，积极拓展“郑州—阿拉木图”等TIR国际公路运输新路线，建设TIR国际公路运输（郑州）集结中心，支持我国运输企业深入参与TIR国际公路运输，打造TIR国际公路运输“中国品牌”，持续拓宽对外开放新空间，增创高质量发展新优势。

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