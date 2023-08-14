新华社金边8月14日电（记者吴长伟）当地时间8月13日，柬埔寨候任首相洪玛奈在金边会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

洪玛奈表示，柬埔寨实现和平稳定得益于中方的大力支持，取得的快速发展更离不开中国的无私帮助。感谢中方高度重视并不断提升柬中全面战略合作伙伴关系。柬埔寨新一届政府将根据执政党制定的大政方针，保持内外政策的连续性和稳定性，坚定不移发展对华友好，始终如一弘扬柬中传统友谊。我们期待同中方密切高层往来，加强战略协调，尽快商签新版构建柬中命运共同体行动计划，推动农业、制造业、经贸投资、旅游人文各领域务实合作取得更多成果，把柬中命运共同体建设得更好。台湾、新疆、西藏、香港事务都是中国内政，柬方将继续坚定恪守一个中国原则。

王毅祝贺洪玛奈高票当选柬埔寨新一届领导团队领军人，表示中柬是患难与共的好朋友，真诚互信的铁哥们。两国历代领导人精心培育的中柬传统友谊历经国际风云变幻，牢不可破。事实证明，柬埔寨奉行的对华友好政策完全符合柬的根本和长远利益。中方愿同柬埔寨新一届政府建立紧密联系，牢记初心，赓续友好，携手推动中柬全面战略合作伙伴关系走深走实，开启高质量、高水平、高标准的中柬命运共同体新时代。

王毅表示，中方愿同柬方筹备好下阶段高层往来，更好对接“一带一路”倡议和柬政府提出的“五角战略”，助力柬埔寨加快推进工业化和农业现代化。双方要加强治国理政经验交流，推进执法安全合作，办好“中柬友好年”系列活动，扩大两国人文、青年、地方友城交流，进一步夯实中柬友好民意基础。

(责编：刘叶婷、崔越)