泰国国家科学技术展上的中国馆。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷8月13日电 （记者孙广勇）2023年泰国国家科学技术展8月11日至20日在曼谷举办，这是泰国政府举办的层次最高、规模最大年度科技展览会，由泰国高等教育科研与创新部主办，旨在推动泰国与世界科技前沿的科技创新合作和交流。

中国驻泰王国大使馆公使吴志武陪同泰国副总理兼外交部部长敦、泰国高等教育科学研究与创新部相关领导、泰国国家科技馆馆长雷文·拉维翁斯等参观中国馆，特别参观了正在进行中的泰国质子医院展板、泰国托卡马克装置、中国科学院所属大学展区、中泰高铁以及绿色技术展区。此次展会上，在中国驻泰大使馆指导下，由中国科学院曼谷创新合作中心、中泰东盟创新港、绿色技术银行曼谷中心、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、广西科技馆等领衔的30余家中国机构和企业参展，以中国馆整体独立布展方式，集中展示近年来中国取得的科技前沿成就和对接泰国目标产业的实用技术、产品和服务，受到当地广泛关注。

这是新冠疫情以来，中国馆第二次亮相泰国国家科学技术展，体现了科技创新合作是中泰两国合作交流的重要内容，是支撑两国开展更高质量、更高水平合作的重要动力，也是中泰高质量共建“一带一路”的重点领域，此次众多中国科技企业参展将进一步深化中泰科技合作。

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