人民网里约热内卢8月13日电 （记者宋亦然）当地时间8月10日，由中国港湾波哥大地铁一号线项目承建的波哥大首个“地铁学校”模型车主题公园落成并举行媒体开放日活动。

波哥大市长克劳迪娅·洛佩兹、多边金融机构代表、学生代表以及媒体等各界人士共同见证公园开幕。该地铁学校由波哥大地铁一号线项目公司筹备、设计、承建，将作为未来波哥大地铁一号线与广大市民和青少年沟通交流的平台，传播文明、积极的地铁文化，为地铁在波哥大的正式运营奠定基础。

波哥大地铁一号线项目公司执行总经理丁文与参加活动的学生代表合影。中国港湾波哥大地铁一号线项目供图

地铁学校于2023年5月初建成，在多方共同努力下，内部教育培训设施逐步完善，并定于8月波哥大城市生日之际举行开幕仪式。波哥大市长克劳迪娅·洛佩兹在开幕式的讲话中强调，中国企业为波哥大市民建造地铁学校，推广地铁文化的这一举动让人钦佩。劳迪娅·洛佩兹特别感谢中国企业对波哥大地铁建设所做的贡献，表示中国企业带来了新的建设、运营技术与理念，以及成熟的经验，在波哥大传递爱和信心。

波哥大市长克劳迪娅·洛佩兹与参加活动的学生代表交流。中国港湾波哥大地铁一号线项目供图

中国港湾公司董事长唐桥梁发来视频祝贺。唐桥梁在视频中说，中国港湾在拉美地区深耕已久，作为有责任、有担当的跨国企业，中国港湾将继续主动承担社会责任，履行“企业公民”的义务。

波哥大市长克劳迪娅·洛佩兹与参加活动的学生代表共同参观模型车。中国港湾波哥大地铁一号线项目供图

作为波哥大城内第一条地铁项目，一号线不仅为市民提供便捷、快速的交通方式，极大缩短通勤时间，还将缓解波哥大的城市拥堵。2028年地铁建成后，学生儿童将成为主要的使用者。因此通过地铁学校将文明乘车、热爱地铁的理念教育前置，能够为运营期迎接优质乘客做好准备。

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