新华社达卡8月13日电（记者孙楠）据孟加拉国联合通讯社13日报道，该国卫生服务总局的新数据显示，孟加拉国今年以来累计报告登革热病例82506例，该病死亡病例387例。世界卫生组织已将孟加拉国的登革热风险评估为高级别，并呼吁应快速采取行动遏制疫情传播。

报道援引世卫组织关于该国登革热疫情的通报说，孟加拉国自今年6月末出现的登革热感染潮与往年相比不同寻常，目前疫情可能仍未达峰。截至8月7日，孟加拉国报告的登革热病例数已达自2000年以来的同期最高水平。自6月下旬以来，孟加拉国登革热疫情迅速升级。

报道说，截至目前，孟加拉国所有8个专区下的64个县均报告了登革热病例，病例地理分布扩大，加之该病病例和死亡病例在快速增长，病死率高于往年，世卫组织将孟加拉国的登革热风险评估为高级别，有形成流行病的可能。

据孟加拉国联合通讯社消息，孟加拉国今年间歇性降雨量较多，再加上高温和高湿度，全国蚊子滋生量增多，导致登革热发病率升高。世卫组织呼吁通过使用驱蚊剂等方法遏制蚊媒传播疾病，穿长袖衣服，尽量减少人蚊接触。

2022年，孟加拉国因感染登革热死亡者达281人，为孟加拉国自20世纪60年代起有登革热住院记录以来该数据的最高值。

登革热是由登革病毒引发的急性传染病，主要通过蚊媒传播，多在热带与亚热带地区流行，典型症状包括持续发热、头痛、肌肉痛、关节痛等，严重时可致死亡。

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