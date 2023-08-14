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柬埔寨首相洪森会见王毅

2023年08月14日03:59 | 来源：新华网
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　　新华社金边8月13日电（记者吴长伟）当地时间8月13日，柬埔寨首相洪森在金边会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

　　洪森衷心感谢习近平主席高度重视中柬关系，在柬埔寨大选后第一时间发来贺电并派中国高级别代表团访柬，充分体现了中方对柬埔寨的坚定支持和柬中铁杆友谊。此次大选结果展现了柬埔寨人民的正确选择和对人民党的信任支持。我们将有序推进高层代际交接，保持柬大政方针的稳定和连续。柬埔寨视中方为真正的战略依靠和坚强的战略后盾，巩固深化柬中团结友好的决心坚定不移。柬埔寨新一届政府将继续同中方增强战略互信，弘扬传统友谊。感谢中国为柬埔寨发展建设提供的宝贵支持，柬中共建“一带一路”使柬埔寨获益良多，期待同中方携手落实“钻石六边”合作共识，推进“工业发展走廊”和“鱼米走廊”建设，加快提升柬自主发展能力。

　　王毅转达了中国领导人的亲切问候，祝贺柬人民党在大选中获得压倒性胜利，表示60多国代表组成的国际观察员团一致认为此次选举公正透明、依法合规，大选结果彰显了人心所向、大势所趋。在洪森首相领导下，柬埔寨从战乱走向和平，从动荡走向稳定，从贫穷走向繁荣，从地区走向世界，发展成就有目共睹。一些外部势力发出的杂音在人民的选择面前显得苍白无力。中方在柬埔寨继往开来、迈上新征程之际到访，就是要表明中方对柬埔寨的未来充满信心，对中柬关系的前景更充满信心。

　　王毅表示，中方高度赞赏洪森首相为中柬命运共同体建设作出的历史性贡献，珍视两国领导人建立的高度互信和深厚友谊，将一如既往同柬方站在一起，坚定支持柬埔寨走符合国情的发展道路，坚定支持柬维护好国家利益和民族尊严，坚定支持柬在国际和地区舞台上发挥更大作用。中柬铁杆友谊历久弥坚，中柬关系发展前景光明。我们愿同柬埔寨新政府一道，携手共建高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体，推进两国领导人重要共识落地见效，让中柬友好深入人心、世代相传。

　　同日，柬埔寨国王西哈莫尼会见王毅。

　　访柬期间，王毅还分别同柬埔寨候任首相洪玛奈、副首相贺南洪和候任副首相孙占托、副首相兼外交大臣布拉索昆、候任副首相兼外交大臣宋金达等会见会谈。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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