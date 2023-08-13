新华社北京8月13日电 西非国家经济共同体（西共体）为化解尼日尔危机做出新一轮外交尝试：西共体议会12日决定派一个特别委员会赴尼日尔斡旋。不过，西共体先前的类似外交斡旋遭到尼日尔政变军人拒绝。

这是8月10日在尼日利亚首都阿布贾拍摄的西共体领导人就尼日尔政变召开的紧急会议现场。新华社发（索迪克摄）

斡旋尝试屡次碰壁

西共体议会12日召开会议，讨论应对尼日尔局势的下一步行动。一名发言人说，西共体议会当天组建一个新的委员会，打算在得到西共体轮值主席、尼日利亚总统博拉·提努布首肯后，赴尼日尔斡旋。

西共体议会成立于2000年，总部设在尼日利亚首都阿布贾，为咨询和论坛性机构，参与西共体部分政策制定。

不过，尚不清楚尼日尔政变军人是否会接受该委员会的斡旋。先前，西共体、非洲联盟和联合国有意向尼日尔派遣联合代表团，遭到尼政变军人拒绝，理由是西共体制裁措施在尼激起民愤，因此难以保障代表团人身安全。

由尼日利亚宗教领袖组成的一个代表团得到尼日尔政变军人接见。尼日尔国家电视台报道，军政权领导人阿卜杜拉赫曼·奇亚尼和新政府的总理阿里·马哈曼·拉明·泽内在首都尼亚美接见了这个代表团。

一名与代表团关系密切的知情人士告诉法新社，这个代表团得到尼日利亚总统提努布授意，此行目的旨在缓和西共体宣布军事措施造成的紧张局势。

西共体10日宣布，将部署一支“待命部队”以应对尼日尔局势。不过，西共体并没有现成的这类部队，需要从头组建。

西共体成员国军队的总参谋长原定12日在加纳首都阿克拉举行军事会议，商量有关待命部队的具体事宜，但后来因“技术原因”推迟会议。

这是7月28日的尼日尔首都尼亚美街头。新华社发

巴祖姆首次被获准探望

尼亚美郊区的一座法国军事基地外11日爆发反法示威。示威者呼喊“打倒法国、打倒西共体”的口号，反对西共体军事干预尼日尔局势。

法国在尼日尔驻扎大约1500名军人。美国、德国和意大利在尼也有驻军，名义是打击当地极端组织。

被政变军人罢黜并扣押的尼日尔总统穆罕默德·巴祖姆的助理12日说，政变军人当天首次允许总统私人医生去探望巴祖姆。尼日尔驻美国大使接受美联社采访时说，巴祖姆及其妻儿被关押在总统府地下室。政变军人允许他使用手机，他仍能与外界保持联系。

2021年2月21日，尼日尔争取民主和社会主义党候选人穆罕默德·巴祖姆（前）在尼亚美的一处投票站投票。新华社发

美国国务卿安东尼·布林肯说，他与巴祖姆多次通话。布林肯11日在一份声明中对尼日尔政变军人拒绝释放巴祖姆的家人表达失望。

美联社10日援引多个匿名消息源报道，美国代理常务副国务卿维多利亚·纽兰7日在尼日尔会见政变军人代表时，对方告诉她，如果邻国为恢复巴祖姆的职权而发起军事干预，他们会杀死巴祖姆。纽兰此行并未见到巴祖姆或奇亚尼。

7月26日，尼日尔总统卫队部分军人扣押巴祖姆。当天深夜，政变军人代表在尼日尔国家电视台宣布成立保卫祖国国家委员会，解除巴祖姆总统职权，由军政权接管国家事务。7月30日，西共体召开紧急会议，向尼日尔政变军人下通牒，要求一周内释放巴祖姆并恢复其职权，否则将采取包括军事干预在内的一切措施。8月6日，西共体最后通牒到期当天，尼日尔政变军人宣布关闭领空，扬言回应一切“侵略”行径。8月10日，尼日尔政变军人宣布成立新政府。（王宏彬）

(责编：艾雯、燕勐)