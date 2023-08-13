人民网约翰内斯堡8月13日电 （记者邹松）8月11日，斯威士兰穆帕克尼大坝项目举行开工典礼，国王姆斯瓦蒂三世出席并亲自试驾为工程动土奠基，强调该项目意义重大并给予高度期望。斯威士兰国家农业部部长、项目周边多位酋长、水利农业发展公司主席等参加仪式，2000余名周边居民共同欢庆，斯威士兰日报、斯威士兰时代周刊等国内外主流媒体关注报道。

姆斯瓦蒂三世表示，穆克宏杜夫-恩瓜武马水利扩建项目惠及10万斯威士兰人，总面积为3万公顷，旨在加强水资源管理和基础设施维护，提高该国水资源利用率，进一步促进该国农业发展。穆帕克尼大坝就是该项目的首个工程，其开工建设标志着希塞卢韦尼地区乃至整个王国进入了一个新时代，因为该项目的建成将为整个国家带来无限的投资机会和社会经济效益。该项目预计将为斯威士兰创造上万个工作岗位，大家都期待着它能改变成千上万斯威士兰人民的生活。

项目业主为斯威士兰水利农业发展公司，在1992年由斯威士兰政府成立，其主要任务是确保科马提河流域沿岸或下游的所有斯威士兰人民都能从中获得社会经济效益，目标是“促进小农组织参与灌溉商业农业，为农村地区消除贫困计划贡献力量”。截至目前，斯威士兰水利农业发展公司共拥有九个项目组，其中三个已顺利完工，穆帕克尼大坝项目将被政府作为下一个重点项目进行推进。

姆斯瓦蒂三世指出，该项目是迄今为止斯威士兰最大的基建项目，感谢中国水电将为斯威士兰王国做出贡献，同时祝贺希瑟尔韦尼及周边地区的年轻人的未来无限光明，因为他们即将在所从事的工作中学到更多的技术技能。姆斯瓦蒂三世还对农业部、水利农业发展公司及中国水电坚韧不拔的精神、勤勤恳恳的态度及对斯威士兰的可持续发展目标所做出的贡献表示感谢。

斯威士兰国家农业部部长表示，该项目响应了王国在《2030年议程》中可持续发展目标的愿景，即“确保政府专注于消除贫困和饥饿”。目前，粮食安全仍然是政府的最终目标，灌溉则是目前面临的主要挑战之一。因此，农业部在全国各地启动了一系列灌溉项目，包括小型、中型和大型水坝。如今斯威士兰的灌溉总面积仅有83190公顷，而穆帕克尼大坝和即将修建的其他大坝的建成，将共同为斯威士兰王国扩大更多的灌溉面积。

据悉，该项目为中资企业在该国签约的首个工程承包类项目，由水电十一局与水电三局联营体承建。斯威士兰以农业为主要经济支柱，项目建成后，将不仅对于优化市场布局、提升南部非洲市场开发能力、再上新台阶具有重要意义，同时对促进该国农业发展，保障粮食安全，实现农作物种植多样化，对于斯威士兰消除饥饿和降低贫困具有重要意义，为区域和全球发展目标做出贡献。

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