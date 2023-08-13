人民网雅加达8月13日电 （记者李培松）8月10日，2023印度尼西亚国际汽车展在印尼首都雅加达开幕。印尼经济统筹部长艾尔朗加·哈尔塔托等政府官员出席，五菱、哪吒、长城、奇瑞、东风等中国车企携多款最新电动车型参展，成为本次车展的一大亮点。中国车企的展台人头攒动，参观者对时尚、先进的“中国智造”电动车展品赞不绝口。

印尼经济统筹部长艾尔朗加·哈尔塔托参观哪吒汽车展台。哪吒汽车供图

艾尔朗加·哈尔塔托参观了长城、哪吒等中国车企的展台，零距离体验了长城汽车的坦克500HEV、欧拉好猫和哪吒汽车的哪吒S、哪吒U-Ⅱ等车型。他对在场的人群说，越来越多的中国汽车品牌进入印尼市场，并承诺未来将在印尼实现地产，将对印尼汽车市场尤其是新能源产业发展带来积极影响。他表示，对长城汽车和哪吒汽车等中国车企的产品非常欣赏及期待。

作为最早进入印尼的中国车企，上汽五菱在印尼拥有较高的知名度，其出品的“晴空”电动车已成为过万名印尼新能源用户的选择。记者从五菱公司处了解到，继去年二十国集团（G20）领导人印尼峰会和今年五月在印尼召开的第42届东盟峰会之后，五菱的“晴空”电动车将再次成为9月在雅加达召开的第43届东盟峰会的官方用车，届时，五菱公司将投入300辆电动车服务第43届东盟峰会。此次参展，五菱公司将有23款Almaz车型发布预售。

印尼消费者参观上汽五菱的展台。赵世祺 摄

哪吒汽车携旗下产品哪吒S、哪吒U-Ⅱ、哪吒V亮相印度尼西亚国际汽车展。哪吒汽车助理总裁、海外事业部副总裁王成杰对记者表示：“此次参展，是哪吒汽车继登陆泰国、马来西亚、缅甸、文莱等东盟国家之后，首次在印尼亮相。印尼的电动汽车市场潜力巨大。哪吒汽车产品在创新设计、智能技术、电动技术等核心领域，都非常具有竞争力。借助此次国际车展舞台的聚光灯，哪吒汽车将高品质“中国智造”电动汽车带入印尼市场，满足印尼消费者的智能、绿色出行新需求。哪吒汽车已开始接受销售预订，将于今年第四季度开始在印尼销售旗下产品。这是哪吒汽车全球化进程中的重要里程碑，是哪吒汽车加速从“中国的哪吒”转变为“世界的哪吒”迈出的重大步伐。哪吒汽车“出海”印尼，不是单纯的产品输出，而是系统性的战略建设。我们计划从2024年第二季度开始，实现哪吒汽车产品的本地化组装生产。”

印尼消费者参观长城汽车的展台。赵猛 摄

长城汽车的展台面积高达625㎡，是本次车展的最大展台之一，共展示坦克500 HEV、欧拉好猫等6款车型，独特的设计风格、强大的动力系统以及卓越的燃油经济性等优势，引起了参观者的浓厚兴趣。此次参展，正式宣告长城汽车的GWM品牌进入印尼新能源汽车市场，也是长城汽车进军东盟的第九个国家。长城汽车东盟区域总裁程金奎表示：“进军印尼这个充满活力和潜力的市场，是GWM品牌发展的重要一步，也是长城汽车对东盟区域市场长期承诺的体现。”

本次车展为期11天，是印尼汽车工业协会自1986年以来主办的第30届印尼国际汽车展。

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