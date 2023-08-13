人民网约翰内斯堡8月12日电（刘畅） 根据南非主流媒体消息报道，中交南非门塔图（Mtentu）大桥开工顺利，8月8日，南非国家公路局（SANRAL）宣布非洲大陆最高桥梁门塔图大桥的建设工作正式启动。

门塔图大桥概念图。中交南非供图

南非国家公路局南部区域经理姆布列洛·彼得森（Mbulelo Peterson）表示，从2023年4月5日开始，在门塔图大桥项目4个月动员期间，CCCC-MECSA JV联合体与大桥项目南北岸所在的社区进行了广泛的接触，业主和咨工对联营体各项筹备工作表示满意，对项目实施充满信心。

南非门塔图大桥的顺利开工得到了南非政府及业内的广泛关注和认可，南非新闻媒体近期争相报道大桥正式开工建设的新闻，中交品牌在南影响力持续增强。

此外，8月11日，中交南非分公司收到南非建造业委员会（CIDB）的通知，中交南非分公司取得南非基建板块所有领域最高施工资质，包括土建9CE、房建9GB、电力9EP、机电9ME四项最高等级九级施工资质。

中交南非分公司成为在南外企中首家获得基建领域四项最高资质的企业，在南市场开发业务范围进一步扩大。

南非作为中国交建海外发展重点国别市场，在公司总部的领导下，中交南非分公司全面构建高水平市场发展战略，贯彻传统业务和新业务领域同步发展理念，认真筛选当地合作伙伴和重点工程项目，合法合规经营，讲好中国企业故事，助力中南基建领域的务实合作走向深化。

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