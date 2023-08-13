人民网雅加达8月13日电 （记者李培松）8月11日，正在印尼访问的教育部重点研究基地——华中师范大学中印尼人文交流研究中心代表团一行在雅加达拜会了陆慷大使。陆慷表示，希望华中师范大学中印尼人文交流研究中心以“一带一路”倡议十周年和中印尼全面战略伙伴关系十周年为契机，积极推动两国人文交流高质量发展。

陆慷大使（右）会见代表团。丁珊 摄

陆慷表示，当前中印尼关系维持良好发展势头，政治互信不断提高，各领域合作持续深化。过去一年，习近平主席与佐科总统实现三次面对面会晤，充分体现了中国政府对双边关系的高度重视，彰显两国“理念高度契合、互为发展机遇，是志同道合的同路人、好伙伴”，两国友好关系已经成为南南合作的成功典范。

陆慷大使（右）与研究中心韦红主任会谈。丁珊 摄

陆慷强调，作为两国合作的“四大支柱”之一，中印尼人文交流基础良好、成果丰硕，在深化彼此理解、促进民心相通方面起着无可替代的重要作用。友谊的种子最容易在青年心中生根发芽，中国政府鼓励青年到印尼留学，也欢迎更多印尼青年来华留学交流。增强两国青年交往，能够更好地促进两国友好合作。

陆慷大使与代表团全体成员合影。丁珊 摄

在听取华中师范大学中印尼人文交流研究中心建设历史和发展现况的介绍后，陆慷指出，2023年是“一带一路”倡议提出十周年，也是中印尼两国建立全面战略伙伴关系十周年，高校等研究机构应以此为契机，突出问题导向，针对中印尼人文交流的重大议题开展调研，包括如何促进两国主流媒体与KOL交流、推动中国影视节目与流行文化传播、开展高校合作办学为印尼培养工程人才、强化与印尼基层社会沟通交流等，以积极推动两国人文交流高质量发展。

华中师范大学中印尼人文交流研究中心成立于2013年，是教育部区域和国别重点研究基地。除定期举办中印尼人文交流发展论坛外，还出版年度《印尼国情报告》、《中印尼人文交流发展报告》等成果。

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