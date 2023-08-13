新华社北京8月13日电 外交部发言人13日就赖清德“过境”窜美答记者问。

有记者问：据报道，中国台湾地区副领导人赖清德8月12日出发赴巴拉圭出席巴总统就职典礼，目前已抵达美国纽约“过境”。发言人对此有何评论？

发言人表示，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对“台独”分裂分子以任何名义、任何理由窜美，坚决反对美国政府同台湾方面进行任何形式的官方接触。中方对美方执意安排赖清德“过境”窜美表示强烈不满，予以强烈谴责。

发言人说，赖清德顽固坚持“台独”分裂立场，是彻头彻尾的“麻烦制造者”。美台勾连以“过境”为幌子安排赖清德在美从事政治活动，严重违反一个中国原则，严重损害中方主权和领土完整。事实再次证明，当前台海局势持续紧张的根本原因，是台湾当局企图“倚美谋独”，美方执意“以台制华”。

“台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。”发言人说，中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，履行不支持“台独”、不支持“两个中国”或“一中一台”承诺，停止任何形式的美台官方往来，停止纵容和支持“台独”分裂势力及其分裂活动，停止虚化掏空一个中国原则。中方正密切跟踪事态发展，将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。

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