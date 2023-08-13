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王毅会见柬埔寨候任副首相兼外交大臣、首相助理大臣宋金达

2023年08月13日10:34 | 来源：新华网
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新华社金边8月13日电（记者吴长伟）当地时间8月12日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在金边会见柬埔寨候任副首相兼外交大臣、首相助理大臣宋金达。

宋金达热烈欢迎王毅在柬埔寨顺利举行大选之际到访，表示这是对柬的最及时、最有力的支持，也体现了中方对柬中关系的高度重视。中国总是在关键时刻向柬伸出援手，助力柬实现和平稳定、发展振兴，增强了我们维护独立自主的信心和能力。感谢中方及时向柬援助新冠疫苗，支持柬成功举办东南亚运动会，大力开展基础设施建设。柬中合作助力柬埔寨快速改善民生，创造就业机会，带来发展机遇。期待同中方共同落实好两国领导人共识，持续提升柬中关系的战略性，拓展合作领域，打造高质量共建“一带一路”的样板。

王毅说，中柬传统友谊由两国老一辈领导人共同缔造，历经考验、牢不可破，是双方最宝贵的财富，值得倍加珍惜。习近平主席高度重视中柬关系，两国领导人达成共建中柬命运共同体的重要共识，为中柬关系指明了方向。在柬埔寨实现发展振兴的道路上，中国永远是柬方可以信赖的合作伙伴。在柬埔寨遇到困难需要帮助的时候，中国永远是柬方坚强可靠的后盾。柬埔寨近期举行的大选十分成功，洪森首相领导的人民党获得压倒性胜利，体现了人心所向。广大民众的拥护和支持，是柬人民党应对各种挑战、排除外部干涉的最大底气和坚实基础。我们愿同柬方加强团结协作，充实中柬“钻石六边”合作架构，使中柬友谊像钻石一样坚不可摧、闪耀发光、持久永恒。

双方还就深化中国东盟合作等交换了看法，表示将密切沟通协调，支持东盟中心地位，促进地区和平稳定发展，实现多赢共赢。

(责编：艾雯、燕勐)

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