新华社金边8月13日电（记者 吴长伟）当地时间8月12日，中共中央政治局委员、外交部长王毅甫抵金边即会见柬埔寨副首相贺南洪和候任副首相孙占托。

王毅说，祝贺柬埔寨成功举行大选，即将组建新一届政府。作为全面战略合作伙伴和命运共同体，中方坚定支持柬埔寨走符合自身国情的发展道路，维护主权、独立和民族尊严，在地区和国际舞台上发挥更加重要的作用。贺南洪副首相长期致力于中柬友好，担任中柬政府间协调委员会柬方主席以来，为深化两国全方位合作倾注了大量心血。孙占托候任副首相积极推进中柬共建“一带一路”，推动两国务实合作取得丰硕成果。欢迎孙占托先生接任下届政府间协调委员会柬方主席。中方期待同柬方一道，按照习近平主席和柬埔寨领导人战略引领，充分发挥政府间协调委员会统筹协调作用，深化新时代中柬命运共同体建设，不辜负两国领导人的重托和两国人民的期待。中方将继续支持柬完善基础设施、提升产业发展水平，助力柬发展繁荣。

贺南洪和孙占托表示，感谢中方视柬为铁杆朋友，始终在关键时刻同柬坚定站在一起。柬中务实合作顺利推进、硕果累累。在中方帮助下修建的近4000公里道路、10座跨河桥梁，使柬国家面貌焕然一新，充分彰显了柬中命运共同体为柬带来的实实在在的利益。期待以今年两国建交65周年和“柬中友好年”为契机，推动柬中命运共同体建设不断迈上新台阶，将柬中伟大友谊不断发扬光大。

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