新华社北京8月12日电 综合新华社驻外记者报道：俄国防部12日发布消息说，俄军当天两次拦截试图袭击克里米亚大桥的乌军S-200防空导弹。另据乌克兰国家通讯社12日报道，克里米亚大桥当天下午发生爆炸，造成大桥交通中断。

这是8月12日拍摄的克里米亚大桥。新华社/塔斯社

——俄国防部12日发布消息说，莫斯科时间当天13时和15时左右，乌军两次试图使用改装为攻击型的S-200防空导弹袭击克里米亚大桥，俄防空部队两次发现目标并实施拦截，袭击未造成人员伤亡及财产损失。

——据乌通社12日报道，由乌特种部队设立的“全国抵抗中心”当天下午发布消息说，“目击者称克里米亚大桥不同位置发生两次强烈爆炸”，造成克里米亚大桥封锁、交通中断。克里米亚大桥横跨刻赤海峡，乌总统泽连斯基曾表示在刻赤海峡“非法”建造的桥梁必须被摧毁。

——俄外交部发言人扎哈罗娃12日表示，俄方强烈谴责乌军对克里米亚和克里米亚大桥的袭击。她表示，克里米亚大桥是民用基础设施，对其发动袭击不可接受。另据俄外交部消息，12日凌晨，乌军出动20架无人机试图袭击克里米亚，其中14架被俄防空系统摧毁，6架被俄电子战系统压制。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫12日通报说，俄军11日使用空基远程精确制导武器对乌克兰伊万诺-弗兰科夫斯克州一座军用机场发动集群打击，所有指定目标均命中。此外，过去一天，俄军摧毁了乌军位于扎波罗热州用于存放武器装备和物资保障的若干仓库。

这是8月12日拍摄的克里米亚大桥。新华社/塔斯社

——据乌通社11日报道，俄军当天上午使用“匕首”高超音速导弹袭击了乌西部伊万诺-弗兰科夫斯克州科洛梅亚空军机场，其中一枚“匕首”导弹在基辅州上空被拦截，其余三枚导弹落在了机场附近区域，导致当地民用设施和居民楼受损。

——据乌通社12日报道，俄军当天上午向扎波罗热州奥列霍夫发射一枚航空制导炸弹，造成1名警察死亡，另有12人受伤，其中包括4名警察。当地警方和乌国家安全局已对袭击事件展开刑事调查。

——俄国防部发言人科纳申科夫11日通报说，俄军对位于扎波罗热市附近的外国雇佣军临时部署点实施打击。此外，俄军过去一天打击了139个区域的乌军人员和装备。（参与记者：李东旭、耿鹏宇、黄河）

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