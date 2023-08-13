新华社阿尔及尔8月12日电（记者吴天雨）中国中信建设有限责任公司承建的阿尔及利亚东西高速公路东标段84公里项目（以下称“84公里项目”）通车仪式12日在阿尔及利亚塔夫省举行。该路段西起塔夫省德雷安，东至毗邻突尼斯的边境城镇拉姆勒苏格。它的竣工通车标志着连接阿尔及利亚北部17个省、全长1216公里的阿东西高速公路全线贯通。

阿尔及利亚总理阿卜杜拉赫曼在通车仪式上说，“84公里项目”的正式通车，是具有战略意义的重大成果，将极大便利民众出行，促进阿尔及利亚和突尼斯的经济交流。在东西高速公路建设过程中，阿工程技术人员收获了宝贵经验。

阿尔及利亚高速公路管理局局长穆罕默德·哈勒迪向参与公路建设的中国企业表示感谢。他说，中国企业承担了东西高速公路过半路段的建设。承建方中信建设和监理单位克服重重阻碍，为东西高速公路全线通车作出重要贡献。

据中信建设阿尔及利亚国家区副总经理亓书杰介绍，由中信集团牵头的中企联合体曾在2006年至2012年承建阿东西高速公路528公里路段。鉴于中企出色的履约能力，阿高速公路管理局2017年底将日本企业放弃的“84公里项目”交由中信建设完成。中国工程技术人员克服路基填方高、滑坡滑塌多等难题，高质量按时完成该项目建设。

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