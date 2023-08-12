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王毅同马来西亚外长赞比里举行会谈

2023年08月12日10:58 | 来源：新华网
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　　新华社马来西亚乔治市8月12日电（记者汪艺）当地时间8月11日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在槟城同马来西亚外长赞比里举行会谈。

　　王毅说，马来西亚是中国的友好邻邦，也是中国周边外交的优先方向。今年是中马建立全面战略伙伴关系10周年，明年两国将迎来建交50周年。中方愿同马方一道，以两国领导人重要共识为指引，总结成功经验，深化互利合作，推动中马命运共同体建设走深走实。中方支持马来西亚走符合自身国情的发展道路，支持马方在地区和国际事务中发挥更大作用。双方要加强沟通协调，增进战略互信，支持彼此维护核心利益和正当权益，共同捍卫国际关系基本准则。

　　王毅表示，作为“一带一路”两大旗舰项目，东海岸铁路和“两国双园”建设进展顺利。中马汽车制造、数字经济、新能源合作良好。中方支持并鼓励更多中国企业赴马投资兴业，打造更多合作新增长点，愿深化两国在农业技术、粮食安全等领域合作，进口更多马优质农产品。

　　赞比里表示，马中关系强劲紧密，两国务实合作取得长足进展。马方将继续支持并积极参与共建“一带一路”，全力推进重点合作项目。期待加强各领域各层级联系，扩大互利共赢成果。马方高度赞赏并支持习近平主席提出的一系列重要全球倡议，主张不同文明和谐共处，期待同中方加强人文交流和文明互鉴。

　　双方还就共同关心的地区和国际问题深入交换看法，达成广泛共识。双方同意加强沟通协调，维护东盟中心地位，促进地区和平稳定发展。

(责编：赵光霞、卫嘉)

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