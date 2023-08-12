新华社莫斯科8月11日电（记者黄河）俄罗斯莫斯科中国签证申请服务中心开业仪式10日在莫斯科举行，该中心受中国驻俄罗斯使馆委托受理签证申请业务。

中国驻俄罗斯使馆公使孙炜东在开业仪式上说，今年以来，中俄人员往来快速增长，俄公民赴华热情高涨。为此，中方借鉴国际通行做法，在莫斯科和圣彼得堡分别设立签证服务中心，全面提升对俄公民签证服务水平。使馆将为签证服务中心的顺利运营提供坚定支持，希望签证服务中心不断提升业务质量，为便利中俄人员往来作出积极贡献。

俄外交部领事局代局长戈卢博夫斯基在开业仪式上表示，签证服务中心为俄公民提供舒适、便利的申签环境，对促进俄中人员往来便利化、扩大人员交往规模发挥着重要作用。

据中国驻俄罗斯使馆介绍，莫斯科中国签证申请服务中心负责处理签证申请业务，包括受理签证申请、生物信息采集、代收签证费、发证、提供咨询以及使馆要求为申请人提供的其他服务等。

本月8日，俄罗斯圣彼得堡中国签证申请服务中心开业，受中国驻圣彼得堡总领事馆委托受理签证申请业务。

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