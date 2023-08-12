新华社开罗8月11日电（记者王尚）亚丁消息：联合国11日发表声明说，联合国工程团队当天成功将停泊在也门红海海域的“萨菲尔”号储油巨轮上的原油转移至替代船只上，解除了这艘面临严重老化问题的油轮对红海生态环境的威胁。

声明说，联合国工程团队于当地时间11日18时（北京时间23时）完成原油转移工作，“萨菲尔”号上110多万桶原油被抽取至“也门”号油轮内。这项原油转移工作于7月25日开始。

声明说，尽管工程团队尽可能地抽取了舱内的绝大部分原油，但仍有不到2%的原油已与舱底的沉积物混合在一起而无法转移。联合国团队随后将进入舱内清理这些沉积物。

联合国秘书长古特雷斯当天对“萨菲尔”号原油转移工作成功完成表示欢迎，并表示“联合国主导的行动避免了一场可能的巨大环境和人道主义灾难”。

联合国也门人道主义事务协调员格雷斯利在声明中表示，“今天是一个重要的里程碑”。他说，下一步将要为“也门”号安装一个悬链锚腿系泊浮标，以将其安全地固定在当前海域。

“萨菲尔”号油轮长362米，宽70米，载重量逾40万吨，由日本日立造船公司于1976年建造，1987年改装后于次年泊于也门港口荷台达以北红海海域，用于储存原油，归属也门国家石油公司。

该油轮自2015年3月被也门胡塞武装控制后，一直处于无人检修状态。联合国多次警告，“萨菲尔”号油轮存在原油泄漏、爆炸或起火的风险，一旦发生事故，将造成环境和人道灾难。今年7月17日，联合国方面向也门胡塞武装移交“也门”号油轮，以转移“萨菲尔”号上的原油。

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