新华社北京8月11日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部11日发布消息说，当天上午乌克兰方面企图利用无人机对莫斯科市内设施发动恐怖袭击，遭到俄电子战系统压制，无人机在莫斯科西部森林地区坠毁。据乌克兰官方11日消息，基辅州当天上午遭到俄军导弹袭击，基辅市区传出爆炸声，人员伤亡和设施受损情况还在核实中。

——俄国防部11日发布消息说，当天上午，乌克兰方面利用无人机对莫斯科市内设施发动恐怖袭击的企图遭到挫败。乌无人机被俄电子战系统压制，在莫斯科西部森林地区坠毁，未造成人员伤亡和财产损失。当天早些时候，莫斯科市长索比亚宁在社交媒体发文说，一架乌克兰无人机试图穿越城市，被俄防空系统击落。

——据乌官方11日消息，基辅州当天上午遭到俄军导弹袭击。基辅市区传出爆炸声，奥博隆斯基区多处地点发现导弹碎片，人员伤亡和设施受损情况还在核实中。

——乌海军10日在社交媒体发文说，乌克兰黑海港口临时商用航运走廊开通，将优先向滞留在敖德萨等3个黑海港口的民用船只开放。同时，临时航道仍面临军事威胁和水雷等爆炸物威胁。

——俄联邦航空运输署10日发布消息说，各部门将采取一切措施确保航班飞行安全。莫斯科伏努科沃和多莫杰多沃机场自9日夜至10日清晨实施航班进出港限制措施，致使10架飞机降落在备用机场。莫斯科市长索比亚宁10日在社交媒体发文说，两架飞向莫斯科的乌克兰无人机被击落。

——乌克兰哈尔科夫州库皮扬斯克市军事管理局10日在社交媒体发文说，库皮扬斯基区军事管理局局长安德烈·科纳舍维奇9日签署命令，要求库皮扬斯基区包括库皮扬斯克市在内的37个靠近战区的居民点开始强制性疏散。（参与记者：耿鹏宇、李东旭、黄河）

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