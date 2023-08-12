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热点问答：夏威夷灾难性野火影响有多大

2023年08月12日09:15 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶8月11日电 热点问答：夏威夷灾难性野火影响有多大

新华社记者

美国夏威夷州毛伊县8月10日公布的照片显示野火造成严重破坏。新华社发

美国夏威夷州毛伊岛8日发生野火，大火迅速蔓延，吞噬了西北部海滨小镇拉海纳。截至10日，野火已造成至少55人死亡，数万人从岛上撤离。

按照夏威夷州长约什·格林的说法，毛伊岛野火可能成为该州“史上最大自然灾害”。野火造成的影响和破坏有多严重？为什么会爆发这场灾难性野火？灭火和救灾情况如何？

美国夏威夷州毛伊县8月10日公布的照片显示野火造成严重破坏。新华社发

影响和破坏有多严重

毛伊岛是夏威夷群岛第二大岛，共发现三处野火。拉海纳镇是重灾区，房屋、汽车和树木被大火吞噬，在往日繁忙的商业区，房屋墙壁和地面一片焦黑，许多地标性场所只剩残骸。

拉海纳镇居民史蒂文·波特回忆说，他当时不得不弃车逃命，向海边跑去。尽管用湿衣服遮住脸，他还是吸入大量浓烟。波特和其他逃难者在海边待了8个小时才等到营救人员。

格林10日说，拉海纳镇约有1700处建筑被烧毁，数千人需要临时住所。毛伊县官员向美国媒体透露，目前无法确定失踪人数，也尚未展开遇难者身份识别工作。

毛伊县发布的消息显示，毛伊岛超过1300名居民和游客9日晚在紧急避难所过夜，约1400人在机场过夜。另据当地收集用电数据的网站统计，截至当地时间10日晚，近1.1万用户停电。

毛伊岛野火已成为美国自2018年加利福尼亚州坎普大火以来死亡人数最多的野火。坎普大火当时导致帕拉代斯镇至少85人死亡。

野火爆发的原因有哪些

美国夏威夷州毛伊县8月10日公布的照片显示野火造成严重破坏。新华社发

毛伊岛野火爆发的直接原因尚未确定。美国国家气象局指出，强风、低湿的环境与干旱的植被都增加了野火风险。

过去一段时间，毛伊岛干旱程度增加，岛上又存在大量易燃野草。英国伦敦政治经济学院环境地理教授托马斯·史密斯解释说，夏威夷每年都会发生野火，但今年的野火比往常蔓延更快，火势更大。

美国国家气象局檀香山办公室气象学家源基岸雄认为，本周从夏威夷群岛南部经过的飓风“多拉”加剧低压系统并增加气压差，从而导致强风，助长野火破坏性。

今年夏季，全球多地遭遇野火灾害，希腊、西班牙、葡萄牙等地数以万计人员疏散。有专家指出，气候变化正在增加此类极端天气发生的频率和强度。

格林说，夏威夷城镇从未经历过如此猛烈的野火，全球变暖同风暴、干旱相互作用，应对灾害难度变大。

灭火和救灾情况如何

据毛伊县通报，截至当地时间10日上午，拉海纳镇的野火已有80%得到控制，毛伊岛另外两处野火中的一处已有70%得到控制，另外一处受控状况仍待评估。

夏威夷旅游局10日下午发布的消息显示，9日超过1.4万人从毛伊岛撤离，10日预计约有1.45万人撤离。

美国海岸警卫队10日表示，该部门继续同联邦、州以及当地机构协作应对毛伊岛野火，已累计从水中救起17人，并在岸上找到40名幸存者，搜救工作正在继续。

毛伊县长理查德·比森说，拉海纳镇核心区域“全部消失”。格林直言，虽然还需要时间去了解全部损失情况，但毫无疑问，损失将高达数十亿美元。重建拉海纳镇需要很长时间，几乎所有建筑都需要重建。

美国总统拜登10日宣布夏威夷出现重大灾难，下令联邦政府相关部门对当地救灾工作提供援助。

(责编：于洋、刘叶婷)

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