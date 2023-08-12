本报记者 高 乔

八月八日，一名移民在墨西哥华雷斯的美墨边境附近席地休息。

新华社/路透

据埃菲社近日报道，巴拿马政府发布报告称，2023年以来，共有近24.9万名移民穿越达连地堑（巴拿马与哥伦比亚之间的危险丛林地带），这一数字已超过2022年全年。长达265公里的达连地堑北接巴拿马、南连哥伦比亚，是南美洲移民经中美洲前往美国的关键通道。此前，巴拿马政府曾多次表示，预计今年将有超过40万移民穿越这片危险丛林。

近年来，成千上万的拉美国家民众经过长途跋涉，企图通过美墨边境进入美国，其中大部分滞留在墨西哥及中美洲国家，给当地经济社会带来巨大压力。

“最具挑战性的移民危机之一”

联合国近日发布声明称，巴拿马正面临过去10年中最具挑战性的移民危机之一。这是美洲前所未有移民潮的一部分。“当前，我们接纳的移民已打破2022年总人数，创历史纪录。”巴拿马移民机构负责人玛丽亚·伊莎贝尔·萨拉维亚近日表示。巴拿马政府此前曾表示，需要他国帮助处置穿越达连地堑的移民危机，每天涌入的大量移民使当地收容设施不堪重负。

大批移民滞留问题在与美国接壤的墨西哥尤为严重。美墨边境一直是拉美地区移民和难民通过陆路进入美国的必经之地。今年5月以来，随着美国移民政策调整，美墨边境再次涌动移民潮。

英国《卫报》网站近日报道，美国边境官员向一些寻求庇护者承诺，如果他们同意被送往墨西哥并在那里预约重新入境，会有更大可能性留在美国，否则将被驱逐出境。然而，当这些移民被送到远离美墨边境的墨西哥内陆地区后，他们根本无法进入美国的庇护系统，只能滞留在当地。据埃菲社报道，墨西哥一家收容所的负责人胡安·菲耶罗表示，来自古巴、海地、尼加拉瓜和委内瑞拉的移民滞留在墨西哥。接收他们、让他们过境前往美国并办理政治庇护手续当然是件好事，但这可能让这些国家抱有同样想法的人蜂拥而至，可能导致美墨边境陷入混乱。

美国海关和边境保护局数据显示，自2018年以来，美国在边境逮捕的越境移民人数增加了6倍，2022年达到240万人次的历史新高。据联合国难民署与移民组织统计，拉美地区接纳了近2000万流离失所者。

“当前，拉美地区移民和难民问题呈现几大新趋势。”中国社会科学院拉丁美洲研究所副所长袁东振接受本报记者采访时分析，其一，拉美地区移民和难民总体数量大幅增加，总体规模不断扩大。其二，移民和难民的来源国在传统的中美洲国家之外又增加了南美洲国家。其三，移民和难民从来源国向智利、秘鲁等地域临近的发展中国家扩散，这一趋势日渐明显。这也意味着，更多拉美国家成为移民和难民的中转国和目的国，给当地社会治安、经济稳定带来较大压力。

美国将拉美经济“圈定”在低端产业链

“拜登政府上任后，承诺全面改革移民法案、推动非法移民合法化、改善与拉美多国关系。这些举措向拉美国家移民释放积极信号，而且美国发达的经济水平、较高的劳动薪酬和较为稳定的社会环境对拉美国家民众本身就具有较强吸引力。”袁东振分析，反观委内瑞拉、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯等移民来源国，近年来经济发展迟滞，就业收入较低，又面临通胀高企、政局动荡等多重社会问题。美国的“拉力”和本国的“推力”共同作用下，大量拉美民众前往美国。然而，当前，美国的移民政策将大批拉美移民拒之门外，迫使大多数移民滞留墨西哥等拉美发展中国家。

“非法移民和难民实际充当了美国调整劳动力市场供求关系的润滑剂。”山东大学移民研究所所长宋全成在接受本报记者采访时分析，美国需要大量相对廉价的劳动力填补相对低端的劳动力市场空缺。因此，经济形势良好时，美国通常会放松边境管控，允许更多非法移民进入美国，充实劳动力市场。经济形势低迷时，美国则收紧移民政策，驱逐或遣返大量非法移民，释放就业岗位，并通过展示打击非法移民的强硬态度获取部分选民支持。特朗普政府时期，美国采取严苛的移民政策，驱赶曾经在美国工作生活的非法移民和难民，并减少非法移民和难民入境。拜登政府移民政策相对放松，但仍有大量拉美移民和难民难以叩开进入美国的大门。

美国民主党联邦众议员奥卡西奥—科尔特斯则直接点明了美国在拉美移民和难民问题上的历史责任：“在过去几十年里，美国对于拉美政治不稳定状况负有责任。我们不能放火烧了某人的房子，然后责备他们逃难。”

“美国长期干涉拉美多国内政，将拉美经济‘圈定’在低端产业链，是该地区政治局势长期动荡、经济发展持续落后的重要原因。正是因此，大量移民和难民前往美国寻求庇护和谋生机会。美国又采取‘胡萝卜加大棒’的方式，要么强硬驱逐和遣返拉美非法移民和难民，要么与墨西哥等移民和难民中转国签署双边协议，防止大批拉美国家移民和难民涌入美国。大量移民和难民长期滞留移民途中，影响拉美国家可持续发展的内生动力。”宋全成说。

多方合作共同破解难题

据埃菲社报道，美国总统国家安全事务助理沙利文近日发表声明称：“我们宣布对墨西哥政府计划在墨西哥南部建立多用途国际空间予以全力支持，这将为目前身处墨西哥的最弱势人群提供新的收容所和工作选择。”

“近年来，美国承诺加大对移民来源国的援助，加强与移民中转国的双边和多边合作，希望减少非法移民和难民入境美国。但更多是‘口惠而实不至’，实际成效寥寥。”袁东振表示，一方面，拉美国家由于经济发展水平较为落后、社会治理能力有限，无力解决大量移民和难民的生存发展问题。另一方面，美国对这些移民中转国的经济支援力度和意愿不足，解决移民和难民跨境流动的国际合作有限，移民和难民滞留中转国的困境恐难以破解。

联合国难民事务副高级专员克莱门茨近日呼吁，国际社会应为拉美国家提供更多支持，这些国家收容了美洲2000万被迫流离失所者中的大部分。虽然前往美国边境的人数激增引起了很多关注，但更重要的是大多数被迫流离失所的人仍然留在拉丁美洲。“我们不仅需要关注移民和难民的目的国，还需要关注他们的来源国和中转国。”

联合国难民署与移民组织近日指出，任何国家都无法单打独斗解决难民和移民流动带来的挑战。只有通过共同努力，解决拉美地区移民和难民问题才能取得真正进展。这些努力包括：支持建设收容大多数移民和难民的社区，提供获得公平有效庇护程序和其他合法居留安排的机会，提供安全、常规抵达移民目的国的途径以替代危险的旅程。美洲面临的挑战要求所有利益攸关方遵守《移民问题全球契约》《洛杉矶移民和保护宣言》，在国际法和真正团结的基础上进行合作。

宋全成说，从根源解决拉美多国移民和难民滞留困境，一方面需要增强拉美国家内生发展动力，改善移民来源国经济社会发展水平，加强当地政府对非法移民和难民问题的治理能力；另一方面也要充分调动移民和难民来源国、中转国和接纳国多方力量，支持联合国难民署、国际移民组织等国际组织发挥更大作用，通过多方合作共同破解难题。

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