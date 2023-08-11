人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

野火已致55人丧生　夏威夷损失惨痛

2023年08月11日19:47 | 来源：新华社
小字号

新华社北京8月11日电 截至10日，美国夏威夷州毛伊岛野火已造成至少55人死亡、上千座建筑物焚毁，岛上著名海滨度假城镇拉海纳已成废墟。

夏威夷每年都会发生野火，但今年火势比往年大。

毛伊岛被烧

夏威夷官员10日说，毛伊岛野火已造成至少55人死亡，死亡人数可能继续攀升。

毛伊县发布通报，截至10日下午，代号“拉海纳”的野火已有80%得到控制，代号“普莱胡”的野火已有70%得到控制，代号“毛伊内陆”的野火受控状况还有待评估。

据夏威夷紧急事务管理部门的说法，野火始于8日，受飓风带来的强风以及环境干旱影响而迅速蔓延，对毛伊岛超过3.5万人及当地住宅、商户和基础设施造成威胁，过火面积已超过2000英亩（约800公顷）。

毛伊岛著名旅游城镇拉海纳受灾最为严重。相关航拍画面显示，整个镇子除了一栋沿海建筑外基本被烧毁。当地居民说，野火蔓延速度极快，造成加油站和岸边游艇爆炸，人员伤亡严重。

“拉海纳已被烧毁，几乎无处幸免。”夏威夷州长乔希·格林说，仍未熄灭的大火摧毁了1000多座建筑，“重建需要很多年”。

拉海纳镇位于毛伊岛西北部，历史可追溯至18世纪，被列入美国国家历史遗迹名录，每年吸引游客约200万人次。

假期变噩梦

野火侵袭后，成千上万的游客开始逃离毛伊岛。许多人在机场等待航班。

一名游客说：“本是假期，却变成一场噩梦。四处都是响声和尖叫声，有人遇难，我感到很难过。”

夏威夷州运输部门公布的消息说，截至9日，大约1.1万名游客离开毛伊岛，10日撤离游客数量至少有1500人。

美国海岸警卫队军官阿亚·柯克西告诉美国有线电视新闻网，为躲避大火和烟尘，大约100人被迫跳入太平洋逃生。

毛伊岛是夏威夷群岛第二大岛，岛上人口超过10万。一名栖身避难所的当地人说：“太热了，感觉我的衬衫要被烧着了。”

据美联社报道，1960年，夏威夷群岛最大岛屿比格艾兰岛（即“大岛”）的海啸造成61人死亡，是夏威夷州最致命的自然灾害。夏威夷州长格林说，随着救援行动继续，此次野火遇难人数可能进一步上升，或超过那年海啸的致死人数。另外，野火已导致数以千计居民无家可归，需要安置。

此次野火已成为2018年加利福尼亚州坎普大火以来美国境内最致命的野火。坎普大火当时导致帕拉代斯镇至少85人死亡。

这是2018年11月13日在美国加利福尼亚州奥罗维尔拍摄的山火。新华社记者李颖摄

野火猛于往年

夏威夷州长约什·格林10日早些时候发布通报说，美国总统拜登已宣布该州出现重大灾难，批准予以联邦支援。

相关部门官员说，尚未确定野火起因。不过，美国国家气象局认为强风、低湿与干旱的植被都增加了野火风险。

英国伦敦政治经济学院教授托马斯·史密斯说，夏威夷每年都会发生野火，但今年的野火比往常蔓延更快，火势更大。

夏威夷群岛中的比格艾兰岛目前也有至少两处火点。

今年夏季，全球多地遭遇野火。科学家指出，气候变化正在增加极端天气事件的频率和强度。（记者：黄恒、高山、刘曦；剪辑：刘音诺（实习生）、王玉珏；编辑：陈丹、王丰丰、闫珺岩）

(责编：于洋、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部