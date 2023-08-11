新华社北京8月11日电 截至10日，美国夏威夷州毛伊岛野火已造成至少55人死亡、上千座建筑物焚毁，岛上著名海滨度假城镇拉海纳已成废墟。

夏威夷每年都会发生野火，但今年火势比往年大。

毛伊岛被烧

夏威夷官员10日说，毛伊岛野火已造成至少55人死亡，死亡人数可能继续攀升。

毛伊县发布通报，截至10日下午，代号“拉海纳”的野火已有80%得到控制，代号“普莱胡”的野火已有70%得到控制，代号“毛伊内陆”的野火受控状况还有待评估。

据夏威夷紧急事务管理部门的说法，野火始于8日，受飓风带来的强风以及环境干旱影响而迅速蔓延，对毛伊岛超过3.5万人及当地住宅、商户和基础设施造成威胁，过火面积已超过2000英亩（约800公顷）。

毛伊岛著名旅游城镇拉海纳受灾最为严重。相关航拍画面显示，整个镇子除了一栋沿海建筑外基本被烧毁。当地居民说，野火蔓延速度极快，造成加油站和岸边游艇爆炸，人员伤亡严重。

“拉海纳已被烧毁，几乎无处幸免。”夏威夷州长乔希·格林说，仍未熄灭的大火摧毁了1000多座建筑，“重建需要很多年”。

拉海纳镇位于毛伊岛西北部，历史可追溯至18世纪，被列入美国国家历史遗迹名录，每年吸引游客约200万人次。

假期变噩梦

野火侵袭后，成千上万的游客开始逃离毛伊岛。许多人在机场等待航班。

一名游客说：“本是假期，却变成一场噩梦。四处都是响声和尖叫声，有人遇难，我感到很难过。”

夏威夷州运输部门公布的消息说，截至9日，大约1.1万名游客离开毛伊岛，10日撤离游客数量至少有1500人。

美国海岸警卫队军官阿亚·柯克西告诉美国有线电视新闻网，为躲避大火和烟尘，大约100人被迫跳入太平洋逃生。

毛伊岛是夏威夷群岛第二大岛，岛上人口超过10万。一名栖身避难所的当地人说：“太热了，感觉我的衬衫要被烧着了。”

据美联社报道，1960年，夏威夷群岛最大岛屿比格艾兰岛（即“大岛”）的海啸造成61人死亡，是夏威夷州最致命的自然灾害。夏威夷州长格林说，随着救援行动继续，此次野火遇难人数可能进一步上升，或超过那年海啸的致死人数。另外，野火已导致数以千计居民无家可归，需要安置。

此次野火已成为2018年加利福尼亚州坎普大火以来美国境内最致命的野火。坎普大火当时导致帕拉代斯镇至少85人死亡。

这是2018年11月13日在美国加利福尼亚州奥罗维尔拍摄的山火。新华社记者李颖摄

野火猛于往年

夏威夷州长约什·格林10日早些时候发布通报说，美国总统拜登已宣布该州出现重大灾难，批准予以联邦支援。

相关部门官员说，尚未确定野火起因。不过，美国国家气象局认为强风、低湿与干旱的植被都增加了野火风险。

英国伦敦政治经济学院教授托马斯·史密斯说，夏威夷每年都会发生野火，但今年的野火比往常蔓延更快，火势更大。

夏威夷群岛中的比格艾兰岛目前也有至少两处火点。

今年夏季，全球多地遭遇野火。科学家指出，气候变化正在增加极端天气事件的频率和强度。（记者：黄恒、高山、刘曦；剪辑：刘音诺（实习生）、王玉珏；编辑：陈丹、王丰丰、闫珺岩）

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