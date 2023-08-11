谢胜文与北京外国语大学祖鲁语系师生合影。北京外国语大学祖鲁语系学生供图

人民网约翰内斯堡8月11日电 （张茜）7日，南非共和国驻中国大使馆谢胜文（Siyabonga Cyprian Cwele）邀请北京外国语大学祖鲁语系黄立志博士等7名师生前往使馆交流参观。

谢胜文大使观看了由北京外国语大学祖鲁语系王婠婷同学精心剪辑制作的北外祖鲁语师生促进中南友好的短视频，并用手机记录下北外师生载歌载舞的瞬间。“我真的感到很骄傲，你们可以这样认真地学习祖鲁语，欣赏祖鲁文化，这是生动的南中人文交流的体现，也是南非与中国双边关系增长的基础，我们应该了解双边文化，这让我们知道我们来自何方、将去向何方。”谢胜文说。

谢胜文表示，南非本土学校至少要用两种以上的本土语言教学，祖鲁语就是南非官方语言之一。而从2015年起，南非就将中文纳入了国民教育体系。希望未来可以邀请更多中国人参与南中人文交流。

谢胜文还谈及他在中国常驻期间所学习的中文和了解的中国文化。“中华文化源远流长，中国历史悠久，中南两国都有很深的尊重历史人物的情结。”谢胜文说。

交流中，黄立志介绍了北京外国语大学兴建祖鲁语系的历史，并表达了未来与南非高校、文化机构进一步沟通与合作的愿景。过去十年来，北外一直为推广南非的语言与文化、促进中南人文交流贡献力量。

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