人民网北京8月11日电 （崔译戈）今年是中欧班列（中豫号）开行十周年。郑州海关抢抓共建“一带一路”建设战略机遇，创新服务、提高效能，推动中欧班列（中豫号）累计开行超8000列。

郑州铁路中心站海关监管场所。郑州车站海关供图

“一站式”物流通关服务降本增效

8月的郑州骄阳似火，日前，记者在郑州海关所属郑州车站海关看到，两条铁路线上，四台龙门吊正同时忙碌吊装着来自世界各地的集装箱。在这里，来自中亚的粮食、东盟的水果、欧洲的牛奶和红酒通过中欧班列（中豫号）直达内陆，端上中国百姓的餐桌。

郑州是全国第一批开展中欧班列集结中心示范工程建设的五个中欧班列枢纽节点城市之一。在郑州海关的大力支持下，中欧班列（中豫号）已形成“8个出入境口岸、21个境外直达站点”的国际物流网络，覆盖“一带一路”沿线40多个国家、140多个城市，境内外合作伙伴超过6000家。

8月3日，中欧班列（中豫号）集装箱在郑州车站海关等候查验。人民网 崔译戈摄

郑州海关创新推出“通关模式自选菜单”评估通关预期值，提供“一站式”物流通关服务。郑州海关所属郑州车站海关关长田艳萍表示，“通关模式自选菜单”指导企业寻求便利化通关的最优解，运行模式可节省纳税、货物调拨等环节用时约6个小时，口岸作业时长压缩30%，帮助企业提高物流效率。

8月3日，郑州车站海关工作人员在查验报关货物。人民网 崔译戈摄

“以运带贸、以贸促运”带动产业发展

2014年5月10日，习近平总书记考察河南郑州国际陆港，希望他们建成连通境内外、辐射东中西的物流通道枢纽，为丝绸之路经济带建设多作贡献。

河南郑州国际陆港集铁路港、公路港、空港、海港“四港一体”，是郑州市打造丝绸之路经济带重要节点城市和中欧铁路物流中心的核心载体。

郑州国际陆港海关监管场所。郑州车站海关供图

如今，德国啤酒、法国红酒、白俄罗斯牛排……在郑州国际陆港，来自欧洲的原装进口商品琳琅满目。

郑州国际陆港开发建设有限公司副总经理郭新年表示，公司借助中欧班列（中豫号）的国际物流优势推行“运贸一体化”，通过直采、直运、直营，与“一带一路”沿线国家生产厂家直接合作。目前，该公司国内外多式联运集疏网络体系已覆盖欧盟、中亚等地区的140多个城市，并构建了线上线下多种销售渠道，打造“郑欧进口商品”品牌。

从物流枢纽向产业中心转变，离不开政策对外贸企业的支持。郑州海关通过推广回程班列运费估价改革，支持企业充分享受海关税收红利，已成功吸引来自23个省份的2000余家企业搭乘中欧班列（中豫号）开展外贸。

郑州海关所属郑州车站海关关长田艳萍说：“回程班列的运费估价改革已经在欧洲方向的19条线路进行了全面推广，为企业减免的税款超过200万元，有效降低企业的国际贸易成本。”

记者从郑州海关了解到，下一步，郑州海关将以中欧班列集结中心建设为契机，以智能化为方向，持续推进铁路口岸现代化物流建设，加速提升通关效率。

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