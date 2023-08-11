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今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。2015年3月，经国务院授权，国家发展改革委、外交部、商务部发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，明确提出支持福建建设21世纪海上丝绸之路核心区。千帆出海、万舟竞渡，如今，福建已经成为21世纪海上丝绸之路互联互通建设的重要枢纽、经贸合作的前沿平台、人文交流的重要纽带。

“梯航万国”扬帆千年丝路

“海者，闽人之田也”。福建地处中国东南沿海，也是太平洋西岸航线南北通衢的必经之地，自古便是中国与世界交往的重要窗口。泉州市艺术馆馆长、非物质文化遗产保护中心主任丁聪辉说：“福建人傍海而居、向海而生，于是向海上谋生成为一种共识。”

福建省泉州市是联合国教科文组织确定的古代海上丝绸之路起点城市。元祐二年（1087年），北宋在泉州设立市舶司，标志着泉州正式成为开放的国家对外贸易口岸。“涨海声中万国商”，古泉州与近百个国家和地区有贸易往来，到元代，时人誉其为“东方第一大港”。马克·波罗在他的游记中写道：“市场上有堆积如山的香料、宝石、名贵木材、金银饰品等，即便地中海世界的香料中心亚历山大港，其香料贸易量尚不及泉州港的十分之一。”

1973年8月，泉州湾后渚港宋代海船被发现，中国国内唯一一艘从海外返航的出土远洋木帆船就此揭开了它神秘的面纱。古船承载的香料、药物等文物和其所采用的水密隔舱技术，既是宋元时期泉州海外贸易繁盛状况的缩影，又体现出“海舟以福建船为上”的精妙造船技艺。

福建把互联互通建设作为建设21世纪海上丝绸之路核心区的突破口，目前开通中欧班列的城市已达6个，并积极打造“丝路海运”航运平台。“丝路海运”命名航线已达100条，通达全球43个国家和地区共117个港口，其中，命名航线覆盖国内7个始发港，包括厦门港57条、福州港13条。

2021年7月25日，“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”获准列入《世界遗产名录》。如今，曾沉睡了700余年的泉州湾后渚港宋代海船静静地躺在开元寺泉州湾古船陈列馆内，见证21世纪海上丝绸之路在文化交流和经贸往来中焕发出崭新生机。

福建自贸区厦门片区东渡港区。新华社记者姜克红摄

非遗雅韵唱响海丝故事

福建是海外侨胞和台港澳同胞的主要祖籍地，这也是福建省建设21世纪海上丝绸之路核心区的独特优势。据不完全统计，目前旅居世界各地的闽籍华侨华人达1580万人，其中约80%集中在东南亚，总数超过1250万人。

“在福建，中原文化与当地文化相融合，又与外来的海洋文化等相融合，产生多样的文化生态。因此，多元性、丰富性是福建文化的显著特征。”丁聪辉说。福建不但承载了海上丝绸之路的商业贸易往来，还在多元文化的碰撞交流中孕育出丰富多彩的非遗瑰宝。2023年7月，来自印尼、菲律宾等国家和港澳台地区的50多个南音社团齐聚福建，共传千年雅乐，合唱绵长情谊，以曲为媒，推动民心相通。

南音源于唐、成于宋，发源于福建泉州，是中国现存最古老的乐种之一，有“中国音乐史上的活化石”之称，靠口传心授保留至今。2009年，南音被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。

丁聪辉表示，南音随着华侨华人的脚步，在东南亚地区广为流传，成为了沟通福建与“一带一路”沿线国家闽籍华侨的重要文化纽带。

近年来，泉州大力推动数字化非遗资源共建共享，以技术为非遗赋予新活力。“泉州南音记录工程”实施后，目前已有超过一千五百首的南音曲目的曲谱被制作为二维码，为南音的线上传播提供了新渠道。

非遗古韵同青春活力相结合，为21世纪海上丝绸之路的建设注入了新鲜血液。华侨博物院是海外华侨华人学生寻根之旅夏令营、冬令营等的参观学习基地之一，每年都会迎来世界各地尤其是东南亚的许多学生团体。广大海外华裔青少年通过参与博物馆青少年教育体验活动，学习中文，领略悠久灿烂的中华文明，增进交流互鉴。

华侨博物院表示，近年来，随着中国的发展与国际地位的提高，越来越多的华裔新生代将目光投向中国，重新“发现”自己的文化基因，追寻文化之根。华侨博物院还参与服务闽侨青年精英海丝交流会，参加接待来自全球40多个国家和地区的百余名闽籍青年侨胞代表、在闽华裔留学生代表，更好地凝聚侨心侨智侨力，促进“一带一路”沿线国家和地区青年合作共赢，助力祖（籍）国高质量发展。

2022年11月23日，演员在“传承精神命脉 活化非遗文明”中华文化遗产和国际非遗交流系列活动开幕式上表演非遗项目南音《满空飞》。新华社记者 陈铎 摄

“金色机遇”拓宽开放之门

近年来，福建通过推进福建自贸试验区建设、推进产业对接合作等方式，开展对海上丝绸之路沿线国家和地区的开放合作先行先试。各市将自身发展与海上丝绸之路建设紧密结合，实行投资贸易便利化政策，为加强与沿线国家和地区的交流合作拓展新途径。

福州海关数据显示，十年来，福建省与“一带一路”沿线国家进出口由2013年的3236.6亿元，增长到2022年的7332亿元，累计增长了126.5%。今年上半年，福建省与“一带一路”沿线国家进出口继续保持较快增长，进出口额3712.9亿元，同比增长6.2%，占同期福建省外贸总值的38.9%。

2月3日，中欧班列驶出兴泉铁路黄塘站。当日，满载着55个集装箱的中欧班列，从位于福建泉州惠安县的兴泉铁路黄塘站驶出。这是泉州今年开出的首趟中欧班列，也是兴泉铁路开通后的首趟泉州中欧班列。据了解，此次班列装载产品主要来自泉州进出口企业，货重601.4吨，货值约262.5万美元。新华社记者 魏培全 摄

福建还积极支持“丝路电商”发展，举办“福建品牌海丝行”等活动和展会，向“一带一路”沿线国家推介福建产品。2021年3月，首届中国跨境电商交易会、丝路电商国际合作论坛在福州举办，推动福建优势产业与网红直播、电商渠道融合，为福建省与“一带一路”沿线国家和地区贸易畅通、共促繁荣注入新动力。

作为古代海上丝绸之路启航之地，福建曾引领着向往东方的人们来到中国。华章再续，依托“一带一路”这一当今世界规模最大的国际合作平台，拥有久远“海丝基因”的福建屹立时代潮头，必将更好地造福于民，为21世纪海上丝绸之路的未来带来全新的可能。

（作者是北京大学国际新闻传播专业硕士生）

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