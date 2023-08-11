新华社北京8月11日电 题：唱衰中国，只会在事实面前反复碰壁

新华社记者许苏培 樊宇

美国总统拜登当地时间10日在一场政治筹款活动中，称经济增长疲软的中国是“定时炸弹”。美国国内困局难解，拜登又玩起了拿中国说事的老把戏。

上周，出于对美国政府财政状况恶化和财政管理能力的担忧，国际评级机构惠誉下调了美国信用评级。《华尔街日报》发表社论称，评级下调是对美国政治领袖投出的不信任票，体现了美国政治领导力的失败。出了问题归咎中国，成了美政客转移国内舆论视线最常用的“挡箭牌”。拜登政府也似乎把唱衰中国当成拯救美国经济的政策选项。事实上，美国应更多从自身不负责任的财政货币政策找原因，多从“脱钩断链”的政治操弄中找根源，而不是转嫁矛盾，自欺欺人。

实际上，美国政界与媒体唱双簧是其操控舆论的常见套路。拜登总统“语出惊人”，而近期少数美西方媒体也开始拉高唱衰中国经济的论调。他们拿中国经济短期波动数据做文章，蓄意放大风险挑战，企图为其所谓的对华“去风险”政策寻找冠冕堂皇的理由。事实上，中国经济恢复向好，主要宏观指标总体改善，成绩有目共睹。凭借超大规模市场、完整的产业体系、完善的配套能力、科技创新的巨大潜能、有为政府的政策调控力，中国经济岂会因屡败屡唱的抹黑言论而衰。

今年以来，世界经济波动下行，外部环境更趋复杂严峻，但中国经济承压前行，实现难能可贵的整体回升——上半年国内生产总值（GDP）同比增长5.5%，国内需求逐步恢复，上半年最终消费支出对经济增长贡献率达77.2%，比上年全年提高44.4个百分点。从各个主要经济体发布的数据看，今年一季度，美国、欧元区、日本GDP同比分别增长1.8%、1%、1.9%。综合考虑二季度的情况，与发达经济体相比，中国经济上半年的增速遥遥领先。

中国经济不仅在量的合理增长上取得新成效，更在质的有效提升上实现了新进展。C919大型客机投入商业运营，国产首艘大型邮轮顺利出坞，全球首台16兆瓦海上风电机组并网发电……创新成果不断涌现，发展新动能表现强劲，转型升级态势持续。中国经济转型的“合肥模式”成为国际媒体关注热词。英国《经济学人》杂志近日关注这座内陆城市里蓬勃发展的新兴产业集群，将其归功于地方政府投资和私人企业的独特结合。文章认为，合肥培育出高端制造、电动汽车、生物技术和半导体等产业，依靠的是先进技术、人才引进、产业集群、资金投入等关键要素。巴西瓦加斯基金会经济学家夏华声指出，高科技、数字经济和新能源领域快速增长，在中国经济中权重不断增加，推动经济高质量发展，“中国正在正确道路上不断前进”。

中国扎实推进高质量发展正吸引外资持续流入，深耕中国市场，升级在华战略。德国大众集团日前宣布，与小鹏汽车签署长期合作技术框架协议，共同开发面向中国市场的大众品牌电动车型。中国制造业的数字化转型，尤其是高端与新兴制造业的增长潜能，让西班牙机床制造商达诺巴特集团持续看好中国市场，近日在上海设立了其全球第六大体验中心。德国宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐表示，对宝马集团而言，中国不仅是全球最大的单一市场，更是重要的创新源泉，宝马集团已在中国建立了德国之外最大的研发和数字化体系。

透视唱衰中国的论调，不难发现某些西方媒体是在用预设的导向、片面的视角和不适配的观点来“打量”中国。不提经济全球化逆流给各国造成普遍损失，不提中国经济仍处于回稳复苏和产业升级的关键期，不提中国谋求经济可持续发展的不懈努力，单凭单项、局部、短期的波动数据来判断全局，只见短期波动之形，不见整体上升之势，这种“选择性失明”显然有违观察一国经济全面、辩证、长远的专业视角，也完全脱离了中国经济的实际。究其根源，还是意识形态的心魔在作祟：无法坦然面对国际力量格局的深刻变化，企图通过散布消极言论动摇对中国的信心，阻碍中国发展的脚步。

中国经济从来都是在攻坚克难中发展、在风雨洗礼中成长、在砥砺奋进中壮大。中国对风险挑战有着清醒的认识，中国宏观政策工具箱里仍有足够的选项。中国政府坚持问题导向，出台一系列针对性强、含金量高的政策措施，还在持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策，为下半年经济发展保驾护航。中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代认为，中国近期出台的一系列针对性政策，例如切实优化民营企业发展环境等，有助于增强中国经济韧性，会进一步巩固增长势头。高盛集团发布报告显示，全球对冲基金正增持中国股票。报告认为，随着下半年经济政策定调，中国市场已进入买入窗口期。

20多年前唱衰中国的一本西方“著名畅销书”《中国即将崩溃》已经成了历史笑话。亚洲时报网站副主编、克莱尔蒙特研究所研究员戴维·戈德曼认为，如今对中国经济“即将崩溃”的预言和20年前一样，都是误导性的。唱衰中国，只会在事实面前反复碰壁。

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