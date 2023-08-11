人民网约翰内斯堡8月11日电 （记者邹松）中国商务部于8月10日组织企业在南非开展贸易促进活动，以加强中南经贸往来，推动两国企业务实合作。10日下午，“中国-南非企业贸易对接会暨签约仪式”在南非约翰内斯堡举行。中国商务部部长王文涛、南非贸工部部长易卜拉欣·帕特尔、中国驻南非使馆大使陈晓东、金砖国家工商理事会南非理事会理事斯塔夫罗斯·尼古拉出席活动并分别致辞。中国保利集团、中国诚通集团、中国农业发展集团、比亚迪集团、宁德时代新能源科技股份有限公司等20家中国企业参加活动。

王文涛表示，近年来，两国元首保持战略沟通，引领推动双边经贸合作取得长足发展。中南双边贸易稳步提升，双向投资规模扩大。当前，中国正在以高质量发展推进中国式现代化，将为包括南非在内的世界各国带来更广阔市场和发展机遇，中南、中非经贸合作前景光明、大有可为。今年是中南建交25周年，也是金砖“南非年”。中方组织贸易促进团来南非开展进口采购，是落实两国元首共识的实际行动。愿通过此次活动，进一步挖掘双方合作潜力，拓展合作空间。中方坚持对外开放基本国策，稳步扩大制度型开放，不断提升贸易投资自由化便利化水平，愿继续积极扩大自各方进口。诚挚欢迎南非企业来华参加2023年服贸会、第六届进博会等展会，加大对南非优势特色产品和服务的推介力度，进一步开拓中国市场。

易卜拉欣·帕特尔表示，感谢中国商务部组织贸易促进团来到南非。近年来南中经贸合作取得诸多务实成果。欢迎更多中国企业来南投资。南非愿继续推进南中两国在贸易投资等领域的交流与合作，促进双边经贸关系更好发展。

陈晓东表示，近年来中南经贸合作取得系列重要进展。中方愿在贸易、投资、基础设施建设等方面与南非加强务实合作，更好惠及两国人民。

尼古拉表示，中国市场广阔、机遇无限，愿意助力南非企业与中国企业加强合作，推动两国经贸关系再上新台阶。

对接会上，双方企业签署了多项贸易协议。此次活动由中国商务部外贸发展事务局承办。两国约200名企业家、代表出席活动并开展洽谈。

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